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2度避答後司法部定調：國會暴動案 川普無豁免權

記者胡玉立／即時報導
雖然川普方面極力主張擁有刑事豁免權，但司法部2日正式定調，川普如果有煽動暴力之嫌，司法仍可予以追訴。（美聯社）
雖然川普方面極力主張擁有刑事豁免權，但司法部2日正式定調，川普如果有煽動暴力之嫌，司法仍可予以追訴。（美聯社）

司法部2日定調，司法有權追訴前總統川普在2021年1月6日暴徒襲擊國會大廈的行為。司法部民事司律師寫道：「就公眾關心問題向公眾發表講話，是總統的傳統職責，但它並不包括煽動私人暴力行為在內。」

兩名國會警察和11位民主黨眾議員因在暴亂中遭受身心傷害提出訴訟，要求川普負責；川普辯稱，總統履行公務時享有絕對豁免權，因此他可免受訴訟。上訴法院去年12月要求司法部提供意見，司法部兩度要求延後回應，終於做出上述答復。

上訴法院是針對「川普用謊言吸引成千上萬支持者來到華府，並告訴他們必須『拚命戰鬥』以阻止國會批准2020年大選結果，那時他是否在履行職責」展開辯論。

司法部權衡回應中，建議看看另一個受三K黨啟發而在1969年作出的法庭裁決案例，該裁決指出：「旨在煽動或產生迫在眉睫的非法行為」或「可能煽動或產生此類行為的言論」不受憲法第一修正案保護。最早審理此案的地方法院已裁定，第一修正案並不保護川普的行為。

來自民主黨和共和黨政府的十幾名前白宮和司法部官員，此前敦促法院駁回川普的豁免要求，稱此案「明顯是總統違反法律的罕見情況，其行為遠遠超出任何官方能力」。

這項訴訟仍處於初步階段。司法部強調，它並不是說川普煽動1月6日國會騷亂的指控為真，它只是在說「看似有理的指控」說法所描述的行為，超出總統正式職責範圍。

另一針對川普的訟案，正由華府法院審酌是否可以繼續進行。該誹謗案是一女子指控川普在1990年代中期對她性侵，川普答復媒體詢問回應道「此事從未發生過，她不是我喜歡的類型」。拜登總統領導的司法部在這起訟案中，持續捍衛川普的絕對豁免權。司法部律師1月在口頭辯論中表示，川普當時是在回答記者問題，屬於總統回應媒體及公眾的職責範圍。

川普 司法部 民主黨

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