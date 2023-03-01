我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加華人房東絕食3天 終於等到暫停驅逐令終結

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力

美貿易代表署報告：將聯手盟友 抗中不公平貿易

記者張文馨／華盛頓即時報導
貿易代表署1日說明2023年貿易議程，將結合理念相近夥伴，對抗中方不公平且反競爭的種種作為。圖為貿易代表戴琪。(美聯社)
貿易代表署1日說明2023年貿易議程，將結合理念相近夥伴，對抗中方不公平且反競爭的種種作為。圖為貿易代表戴琪。(美聯社)

貿易代表署(USTR)1日公布2022年貿易報告，並說明2023年貿易議程，以與台灣的貿易倡議、印太經濟架構(IPEF)為政績，將持續校準美中貿易關係，結合理念相近夥伴，對抗中方不公平且反競爭的種種作為。

●持續深化美台貿易關係

USTR資深官員在背景說明會表示，美台貿易關係持續深化，推動貿易與促進創新，致力於履行高標準承諾；美台21世紀貿易倡議對話涵蓋貿易便捷化、良好法規等議題，盼取得進展。

針對2023年貿易議程，USTR表示，將捍衛勞動權益，加速減碳並促進永續環境作為，支持農業、強化供應鏈韌性、重新校準美中貿易關係，與重要貿易夥伴和多邊機構往來與支持印太經濟架構等。

USTR表示，美中貿易影響全球，這項關係既複雜且競爭，貿易和競爭都必須公平運作，但中國的貿易做法往往引發與他國(不只有美國)的摩擦。

USTR表示，中方的非市場政策與不公貿易作為傷害世界各國的勞工與企業，破壞供應鏈韌性，也傷害消費者，長此以往，剝奪了公平競爭環境所能激發的創新與選擇。

報告中提到，中方在新疆維吾爾地區實施強迫勞動，不僅是極端不公平競爭，也是道德汙點，美國會確保中方為此負責，也會持續實施「防止維吾爾族強迫勞動法」。

USTR表示，拜登政府會持續運用所有可用工具，確保中國公平競爭；美國會與理念相近夥伴一道打擊中方不公平且反競爭的貿易作為；同時，美國正在投資國內的基礎建設與半導體產業等，確保從實力角度出發與中方競爭。

USTR表示，美國將於2023年主持亞太經濟合作會議(APEC)論壇，會善用這次機會強化美國與區域經濟體的關係，在影響大眾的優先議題上共同努力。

供應鏈 維吾爾 拜登

上一則

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力

延伸閱讀

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力

眾院外委會通過法案 授予拜登禁TikTok權力
親藍民調：61%台民眾認為應美中「不選邊」

親藍民調：61%台民眾認為應美中「不選邊」
路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁

路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁
聖蓋博市 迎美國主流藝術家作品展

聖蓋博市 迎美國主流藝術家作品展

熱門新聞

國稅局的查稅演算法，傳將對白人、亞裔加強查稅。(路透)

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

2023-02-24 11:47
疫情期間收到的額外糧食券補助，將於本月底結束。(Getty Images)

最後一筆…糧食券這項補助 3000萬人下月起拿不到了

2023-02-24 14:01
日本航空一架從東京飛往福岡的客機，準備降落前突然被勒令掉頭。(截取自flightradar24)

快看世界／日本客機降落前突然掉頭 300乘客飛回出發地

2023-02-23 16:19
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
聯邦能源部機密情報文件顯示，新冠病毒最有可能源於中國實驗室洩漏，但美方其他機關表示尚無定論。圖為湖北武漢市居民2021年8月排隊接受核酸檢測。(美聯社)

美最新情資：新冠病毒源自中國實驗室 可能性最大

2023-02-27 02:30
iPhone手機與密碼同時被竊事件頻傳，許多受害者銀行帳戶被搬空。(路透)

iPhone手機、密碼遭竊… 歹徒靠「偷看」搬空銀行帳戶

2023-02-24 22:24

超人氣

更多 >
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」

蔡天鳳「魂魄四散」 招魂師嘆「不招魂恐永不超生」