路透：美國尋求盟國支持 若中國軍事支援俄國將予制裁

烏克蘭裝甲運兵車3月1日開往戰況最激烈的巴赫姆特前線。(美聯社)

路透引述美國官員和其他消息來源報導，美國正向盟友探詢，一旦北京 為俄羅斯 在烏克蘭的戰爭提供軍事支援，將考慮對中國實施新制裁。

路透報導，協商仍處於初步階段，目的在爭取多國支持，特別是七國集團（G7）國家，以協調對任何可能實施限制的支持。路透指出，目前還不清楚華盛頓會提出哪些具體的制裁措施。

華盛頓及其盟友在最近幾周表示，中國考慮向俄羅斯提供武器，北京方面對此予以否認。美國總統拜登 的幕僚迄未公開提出證據。

美方也直接面告中國不要這麼做，拜登和習近平的會談中，以及2月18日美國國務卿布林肯與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅乘慕尼黑全球安全會議之便的會晤中，都曾提過此事。

熟悉此事的消息人士向路透透露，拜登政府勸阻中方支持俄羅斯的初步措施，包括在幕僚和外交層級的非正式接觸，包括財政部。

他們表示，官員正與一年前俄羅斯入侵烏克蘭後最力挺制裁的核心國家聯手，為可能對北京的反制預做準備。

白宮國家安全委員會的一位發言人被問及相關協商時說，俄羅斯發動的戰爭使中國和歐洲等國的關係變得困難，「對他們的國際關係是一個潛在打擊，這是他們不需要也應該不想要的」。

拜登周五在白宮會見德國總理蕭茲時，中國在俄烏戰爭中的角色料將成為其中的議題。

俄烏戰爭已經進入拉鋸的陣地戰。由於俄羅斯的彈藥不足，烏克蘭及其支持者擔心來自中國的補給會使戰況轉而有利俄羅斯。