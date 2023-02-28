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WSJ：美考慮全面切斷華為供應 撤銷現有許可證

編譯林奇賢／即時報導
華爾街日報報導，拜登政府正考慮撤銷美國企業發放可出貨華為的許可證。（路透）
華爾街日報報導，拜登政府正考慮撤銷美國企業發放可出貨華為的許可證。（路透）

華爾街日報引述知情人士報導，拜登政府正考慮撤銷既有已發放給美國企業的華為出貨許可證，打算把華為的出貨禁令範圍擴及4G晶片，在美中緊張關係加劇之際，擴大圍堵中國企業。

美國政府先前暗示，考慮不再核發任何新的出口許可證，給高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）等提供智慧手機和其他裝置所需的晶片的公司。這項行動將涵蓋使用先進5G技術的產品以及舊有技術的4G產品。

但知情人士透露，拜登政府的新舉措將更進一步，要撤銷既有的許可證。熟悉華府政策思維的一名前資深國安官員表示：「美國允許對華為出口的政策正逐步結束。」「白宮現在跟商務部說，『掐斷4G（晶片）銷售，讓華為體會更多痛苦的時候到了，試圖讓其徹底死亡。」

若美國撤銷出口華為的現有許可證，將對美國晶片製造商帶來重大影響，許多公司已獲得繼續向華為出售較舊世代手機晶片和其他處理器的出口許可。晶片業者先前表示，對這類產品設限不利美國晶片業，會因此失去供國內研發所需的資金收入。

德州共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）2021年公布的數據，2020年11月～2021年4月間，商務部工業和安全局核發對華為的銷售許可，涉及價值614億美元的產品。這意味著，若現有許可證遭取消，可能威脅美企的上百億美元收入受威脅。出口許可證的效期限常為數年，並規定一家公司獲准出貨的產品價值。

商務部負責工業暨安全事務的次長艾斯特維茲（Alan Estevez）2月28日在眾議院外交事務委員會的聽證會表示，當前正在評估諸多政策，包括前總統川普任內允許向華為出售5G級別之下技術的措施。他說，拜登政府也考慮額外的出口管制措施。

艾斯特維茲說：「所有事項都在評估之中，我們正在職權範圍內盡一切努力，防止敏感的美國技術落入惡意行為者之手」，包括中國的軍方、情報和國安部門。

華為 晶片 拜登

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