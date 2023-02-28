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迄今最明確警告…布林肯：若中國援俄武器 將嚴懲

中央社╱華盛頓28日綜合外電報導
美國國務卿布林肯。（中央社）
美國國務卿布林肯。（中央社）

CNN報導，美國國務卿布林肯今天警告，如果中國提供致命武器等援助給俄羅斯攻打烏克蘭，美國將會嚴懲涉及的中國企業和個人，這可能讓中國付出重大經濟代價，在全世界面臨嚴重問題。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，這是美國在此問題上對中國最直接的警告，也是布林肯（Antony Blinken）最明確及公開的警告，凸顯美中兩大超級強國間的攤牌態勢迅速惡化。

布林肯在哈薩克表示：「中國在俄羅斯侵略烏克蘭問題上不能腳踏兩條船。它不能一方面提出和平方案，同時又助長俄羅斯點燃的戰火。」

美國官員近10天來一直警告，情報顯示中國正考慮提供俄國致命武器等援助，招致北京當局憤怒回駁，凸顯兩國早已惡化的外交關係，正受幾乎每日爆發的新危機搖撼，從最近的偵察氣球爭議至再度燃起的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒源頭爭論。

昨晚，白宮給政府機構30天的時間，來確保聯邦設備和系統中沒有中國影音分享應用程式TikTok，而眾院「中國問題特別委員會」今晚將召開成立後首場聽證會，就此啟動為期兩年的選擇性與中國「脫鉤」籌畫行動。

布林肯表示：「我們確曾非常明確警告中國提供此類援助的影響和後果。」他指的是本月18日於慕尼黑安全會議場邊與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會晤，以及去年11月美國總統拜登與中國國家主席習近平在印尼峇厘島會談。

他表示：「譬如說，我們不會猶豫鎖定違反我們制裁或參與支持俄國戰爭行動的中國企業或個人。」

新的對抗，以及美中兩軍在亞洲日益升高的緊張關係和兩國為台灣日趨升溫的僵持局面，正使長期醞釀、一度僅是理論上的超級強國對立戲劇化，突然間成為日常現實。

布林肯 俄羅斯 烏克蘭

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