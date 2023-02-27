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白宮設30天期限 確保聯邦設備系統剔除TikTok

中國犯罪集團詐取3000張駕照 德州安全廳自承受騙

白宮設30天期限 確保聯邦設備系統剔除TikTok

中央社／華盛頓27日電
白宮給政府機構30天的時間，確保聯邦設備和系統中沒有TikTok。（路透）
白宮給政府機構30天的時間，確保聯邦設備和系統中沒有TikTok。（路透）

白宮今天給政府機構30天的時間，來確保聯邦設備和系統中沒有中國影音分享應用程式TikTok

根據路透所見的一份指導備忘錄，白宮預算管理局（Office of Management and Budget）局長楊格（Shalanda Young）告訴各機構，將要求他們調整資訊技術合約，以確保供應商透過剔除設備與系統上的TikTok，來保護美國數據安全。

TikTok表示，相關憂慮是不實訊息所引起。上述行動並不影響在個人或公司持有裝置上使用TikTok的1億多名美國人。

美國國會去年12月表決通過，禁止聯邦雇員在政府設備上使用這款應用程式（App），並且給予總統拜登政府60天的時間發布機構指令。

在擔心北京可能利用企業來監視美國人、引發國安疑慮之際，這項表決是國會議員打擊中國企業的最新行動。

聯邦資訊安全長德魯夏（Chris DeRusha）表示：「這份指導方針是政府持續致力確保數位基礎設施安全、保護美國人民安全與隱私的部份行動」。

白宮、國防部、國土安全部和國務院等許多政府機構在上述表決通過前，就已禁止雇員在政府設備上使用TikTok。

TikTok 白宮 國務院

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