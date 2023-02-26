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南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

美機頻繁進入南海 為偵察解放軍所控島礁上的軍事設施

記者陳言喬／即時報導
中共在南海多個實控島礁填海造陸，部署若干軍事設施。圖為永暑礁守島官兵集結。（截圖自國際在線）
中共在南海多個實控島礁填海造陸，部署若干軍事設施。圖為永暑礁守島官兵集結。（截圖自國際在線）

華爾街日報等媒體登上美P8偵察機前進南海空域採訪，報導稱，美軍巡邏機日常飛越南海除了旨在挑戰中國對南海的主權聲索，另一個重要目的是偵察中方島礁的軍事部署和活動。

明報報導稱，中國在南海大規模填海造地10年來，新填、擴建10幾個島礁，擁有4條飛機跑道，日趨完備的軍事部署，令解放軍在南海有隨時遂行機動作戰任務的能力。

南海這四座島礁機場，包括西沙群島永興島機場，以及南沙群島永暑礁、渚碧礁和美濟礁人工島機場。美方過往拍攝的圖片顯示，有關島礁上建有多層建築庫房，機庫、碼頭，並停泊艦艇。美方指出，中國南沙新建設的三個人工島，已完成大部分軍事建設，部署了雷達、反艦和防空導彈、戰鬥機和雷射、干擾系統等其他軍事設施。

美軍研判，這些人工島延伸了解放軍在陸地以外的攻擊能力，他們能夠起飛戰鬥機、轟炸機、預警機，亦具備導彈進攻能力。近年美軍艦機頻頻穿越、飛越南海，過程中也多次接到中方發出的呼叫警告，中國戰機隨時起飛查證驅離。

中國一直聲稱擁有南海九段線的傳統水域主權，且強調南海島礁軍事設施屬於防衛性質，不存在軍事化問題。

中國環球時報前總編輯胡錫進稱，整個南海處於中國多個型號東風飛彈的射程之內，是在衝突一旦發生時美國軍艦必須躲避的「死亡之海」。

機場 越南 解放軍

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