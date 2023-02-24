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中國發布美國霸權報告 伯恩斯批：粗暴宣傳、不具大國風範

中央社／台北24日電
美國駐中國大使伯恩斯。（美聯社）
美國駐中國大使伯恩斯。（美聯社）

美中關係持續下滑之際，北京近日發布「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告，美國駐中國大使伯恩斯對此表示，中國發表的美國霸權報告是「粗暴的宣傳，不是大國應有的風範」。

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）昨天在推特發文指中國發布的美國霸權報告是「粗暴的宣傳，不是大國應有的風範」，並說「美國隨時準備好，進行有意義的合作，來解決共同的全球挑戰」。

中國外交部20日發表「美國的霸權霸道霸凌及其危害」報告，隨後又於22日點名批章美國總統拜登「說一套做一套」、國務卿布林肯（Antony Blinken）「口出狂言、顛倒黑白」。

美國之音23日報導，此前，中共中央外事辦主任王毅與布林肯在出席慕尼黑安全會議的間隙舉行了一次美國媒體形容為「頗具對抗性」的會晤。布林肯警告中國偵察氣球侵犯美國主權和領空的做法絕不能再發生，王毅則指責美國擊落他所說的中國民用氣球是濫用武力。

據報導，王毅未就氣球事件向布林肯致歉。外界原本期待布林肯與王毅這次會晤能為氣球事件後緊張升級的美中關係降溫。

報導引述中美印象網站主編劉亞偉表示，北京可能是在向華盛頓展示出一種姿態，「你們要是跟我們鬥爭，我們就奉陪到底，你們要是還想跟我們談，那就要有所誠意」。

華盛頓郵報外交政策與國家安全專欄作家羅金（Josh Rogin）的專欄文章則指出，拜登政府修復與北京關係的努力吃了閉門羹。

他寫道，拜登政府到慕尼黑，積極地尋求與中國修好，但在公開和私下，中國最高外交官王毅拒絕了這一提議。布林肯與王毅氣氛緊張的會晤顯示北京無意與美國緩和關係。

王毅 布林肯 北京

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