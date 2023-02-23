中外交部促俄烏停火和談 非習近平名義「降低層級」

圖為中共中央外事辦主任王毅(左)21日在莫斯科，與俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫舉行中俄戰略安全磋商機制雙方牽頭人會晤。中國國家主席習近平將於數月內訪問莫斯科。(新華社)

中國在俄烏戰爭一周年之際，發表關於政治解決烏克蘭 危機的立場文件，其中提及的尊重各國主權、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁，以及反對使用或威脅使用核武器的說法，尤其引人注目。

中共中央外事辦公室主任王毅日前在出席慕尼西安全會議時，主動釋放中國將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件的信息，讓外界猜測中國國家主席習近平 將於24日發表俄烏和平計畫。美國國務院官員23日也對這一計畫表示期待。

但中方並未以習近平的名義，而是由外交部發布，層級有所降低。由於俄羅斯 總統普亭日前主動釋出習近平將於4至5月訪問莫斯科的消息，引起俄中進一步結盟的猜疑，而西方國家對中國的「和平方案」本就將信將疑，習近平24日未親自就俄烏和平計畫發表演講，做法更令人玩味。

中方文件共有12項主張，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運、停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定以及推動戰後重建。

其中「尊重各國主權」，稱聯合國憲章宗旨和原則應嚴格遵守，各國主權、獨立和領土完整都應切實保障。這一點被外界解讀並不鼓勵俄羅斯入侵主權國家烏克蘭。

而「減少戰略風險」一項中，聲明「核武器用不得，核戰爭打不得」；應反對使用或威脅使用核武器；防止核擴散，避免出現核危機；反對任何國家在任何情況下研發、使用生化武器；反對武裝攻擊核電站等和平核設施等，也被解讀為在敲打俄羅斯。俄羅斯總統普亭連日來一再發出核威脅信號。

中方文件也有多處在敲打美國和西方國家，文件呼籲停止單邊制裁，指單邊制裁、極限施壓不僅解決不了問題，而且會製造出新的問題；反對任何未經安理會授權的單邊制裁；而文件中稱一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障；防止形成陣營對抗等，不拱火澆油，不激化矛盾，則有針對北約的意味。

文件呼籲俄烏啟動和談，解決人道危機，保護平民和戰俘，保障糧食外運以及確保產業鏈供應鏈穩定。這些立場與中國的切身利益相關，在一些歐亞國家也可能引起共鳴。