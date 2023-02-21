BBC專訪美前駐俄大使：普亭沒興趣談判 要戰到最後一刻
前美國駐俄羅斯大使蘇利文（John Sullivan）日前接受BBC專訪，講述試圖與俄羅斯談判的過程以及俄國總統普亭為何不會輕易放棄烏克蘭問題。
蘇利文表示，自己曾試圖阻止俄羅斯展開軍事入侵行動，並與俄羅斯進行過對話，但沒有達成任何協議。
他表示，克宮官員要求美方保障俄羅斯安全，卻沒有建設性地談論烏克蘭問題。據悉，官員始終圍繞著同樣的說詞打轉，使蘇利文不禁覺得「這是一場文字遊戲」。
BBC記者提問，美國是否該以「對話」方式結束烏俄戰爭，蘇利文透露，普亭在開戰前對談判毫無興趣，現在依舊如此。他認為普亭入侵烏克蘭的軍事目標沒有改變，要讓烏克蘭去納粹話和非軍事化，要「推翻基輔、征服烏克蘭人民」，而只要澤倫斯基主政，普亭就永遠不會滿意，因為澤倫斯基對普亭的目標而言是一大阻礙。
蘇利文表示，普亭不會輕易放棄征服烏克蘭這個目標，當被問及俄羅斯的停戰條件有哪些，蘇利文回應，「必須讓他知道自己贏不了」，但直到普亭被說服之前，他都會盡全力證明自己不該放棄。
蘇利文指出，即使澤倫斯基想以割地結束戰爭，烏克蘭人民也不會讓他這麼做，「烏克蘭人民不會遺忘和原諒」俄羅斯的入侵。
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