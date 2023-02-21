BBC專訪美前駐俄大使：普亭沒興趣談判 要戰到最後一刻

前美國駐俄羅斯大使蘇利文（John Sullivan）日前接受BBC專訪。（路透）

前美國駐俄羅斯 大使蘇利文（John Sullivan）日前接受BBC專訪，講述試圖與俄羅斯談判的過程以及俄國總統普亭 為何不會輕易放棄烏克蘭 問題。

蘇利文表示，自己曾試圖阻止俄羅斯展開軍事入侵行動，並與俄羅斯進行過對話，但沒有達成任何協議。

他表示，克宮官員要求美方保障俄羅斯安全，卻沒有建設性地談論烏克蘭問題。據悉，官員始終圍繞著同樣的說詞打轉，使蘇利文不禁覺得「這是一場文字遊戲」。

BBC記者提問，美國是否該以「對話」方式結束烏俄戰爭，蘇利文透露，普亭在開戰前對談判毫無興趣，現在依舊如此。他認為普亭入侵烏克蘭的軍事目標沒有改變，要讓烏克蘭去納粹話和非軍事化，要「推翻基輔、征服烏克蘭人民」，而只要澤倫斯基主政，普亭就永遠不會滿意，因為澤倫斯基對普亭的目標而言是一大阻礙。

蘇利文表示，普亭不會輕易放棄征服烏克蘭這個目標，當被問及俄羅斯的停戰條件有哪些，蘇利文回應，「必須讓他知道自己贏不了」，但直到普亭被說服之前，他都會盡全力證明自己不該放棄。

蘇利文指出，即使澤倫斯基想以割地結束戰爭，烏克蘭人民也不會讓他這麼做，「烏克蘭人民不會遺忘和原諒」俄羅斯的入侵。