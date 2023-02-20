不改戰狼外交 王毅與布林肯慕尼黑會面成果少

布林肯(右)與王毅在慕尼黑安全會議場邊會晤，但對緩和美中緊繃關係沒有多大助益。(美聯社)

國務卿布林肯 的北京行被一個中國偵察氣球打亂，他與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 18日終於在慕尼黑安全會議場邊會晤，但對緩和美中緊繃關係沒有多大助益。

新聞評論網站Vox報導，雖然慕尼黑安全會議的重點是即將屆滿周年的俄國全面入侵烏克蘭，基於偵察氣球造成近來美中緊張關係升溫，各界都在關注布林肯與王毅的會面。但據新華社報導，王毅就氣球事件強硬指控美方「濫用武力」，更聲稱美方若執意擴大事態，中方「必將奉陪到底」。

根據Vox記者柯比（Jen Kirby）稍早撰文，這場氣球危機「顯示這兩個國家目前的關係有多麼不穩定」。

美中關係緊張的主要原因，是美國在東太平洋與南太平洋的軍事部署，而美國與日本、南韓、台灣和菲律賓的軍事緊密關係，也威脅中國在該區勢力，尤其是中國宣稱擁有主權的台灣和釣魚台列嶼等爭議地區。

「卡內基中國」（Carnegie China）非常駐學者、新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎18日接受Vox訪問時表示，「北京對他們認為的美國遏制，甚或是圍堵計畫發出警告」。

他說，「這項批判很重要的一個因素，是日本據稱正在重返二戰前的軍國主義。台灣以及東海與南海則是中華人 民共和國重要的出入孔道，會影響中華人民共和國能否輕易通往太平洋」，在軍事與中國發揚民族主義上扮演重要角色。

在台灣議題上，中國對台灣以及美軍給予台灣軍事支持展現日益好戰的姿態，至少是從1995至1996年的台海飛彈危機以來。

1995年6月，時任中華民國總統李登輝赴美國進行非官方訪問，引發中國不滿，引發共軍長達數個月的軍事演習與射程涵蓋台灣的飛彈試射；美國緊急調動兩個航空母艦戰鬥群，一個前往東海，另一個進入台灣海峽，展現對台灣的支持。

這次事件加速中國提高國防開支與軍事發展，隨之引發愈來愈具敵意的軍事部署。莊嘉穎表示，「就中華人民共和國的立場來說，隨著他們愈來愈有能力，似乎就更傾向讓這個世界隨他們的喜好起舞－強權國家都有這種傾向」。

他說：「北京也更願意對它自認擁有的領土伸張主權，諸如東海與南海大片地區，還有台灣。」

儘管美國與中國的緊張氣氛目前似乎已達頂點，必須牢記中國國家主席習近平已經掌權10年，曾與3任美國政府打交道。

莊嘉穎說，中國與美國的意識形態核心差異造就了雙方之間的敵意。「中華人民共和國從根本上不信任美國的體制與理念，認為這些傳進中國會對中華人民共和國統治構成威脅。華府則日益認為，中華人民共和國支持專制政權會破壞穩定，並有損美方利益。」

儘管王毅和布林肯會面開啟了兩國直接溝通管道，布林肯昨天接受的媒體訪問顯示，兩人的對話沒有太大成效；王毅未就氣球事件道歉，也沒有向布林肯保證中國不會提供俄國武器。

莊嘉穎表示，這種結果並不讓人意外，「在習近平上台前，王毅並沒有特別嚴厲或措詞強硬」的名聲在外，但隨著習近平政權在國際舞台的態度愈來愈強硬，王毅成為「戰狼外交」的堅定擁護者，「他似乎已成為中華人民共和國這項外交政策的代言人」。