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中外交部證實中日將舉行安全對話 有助緩和緊張關係

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紐時：若中國站隊援俄 全球重回冷戰對抗老路

中央社／馬德里19日綜合外電報導
儘管美中外交高層在周末的慕尼黑安全會議都表示無意新冷戰，但美方聲稱有證據顯示北京正認真考慮武器彈藥支援俄國侵烏，全球有重回冷戰兩陣營劍拔弩長對峙之憂。圖為美國總統拜登(右)與中國國家主席習近平(左)2022年11月14日在G20領袖峰會上見面。(美聯社)
儘管美中外交高層在周末的慕尼黑安全會議都表示無意新冷戰，但美方聲稱有證據顯示北京正認真考慮武器彈藥支援俄國侵烏，全球有重回冷戰兩陣營劍拔弩長對峙之憂。圖為美國總統拜登(右)與中國國家主席習近平(左)2022年11月14日在G20領袖峰會上見面。(美聯社)

儘管美中外交高層在周末的慕尼黑安全會議都表示無意新冷戰，但美方聲稱有證據顯示北京正認真考慮武器彈藥支援俄國侵烏，全球有重回冷戰兩陣營劍拔弩長對峙之憂。

「紐約時報」指出，當年為期數十年的冷戰期間，美國、蘇聯在全球各處冗長戰爭裡傾注軍事資源，韓戰、越戰、阿富汗戰爭無不大打血腥代理人戰爭。中國不時也會參一腳。

美方官員表示有別於伊朗與北韓，在過去一年的俄烏戰爭裡中國仍未實質性援助俄國。中國若「下海」無疑將扭轉俄烏衝突本質，一場歐陸的戰爭將搖身一變成為全球兩大陣營對立：俄、中、伊朗、北韓對抗美國、烏克蘭、歐洲盟邦與日韓等部分亞洲盟國。

美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問表示，他在慕尼黑安全會議場邊會談時告訴中方外交第一把手王毅，美方相信中國正考慮提供「致命性援助」支持俄國侵略烏克蘭戰事。

布林肯稱「致命性援助」將含武器與彈藥，但未詳述支撐美方研判的情報細節。

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅料將於數日內往訪莫斯科，美方勢必密切關注；俄國之前也已表示，中國國家主席習近平今年將訪俄。

美國今年1月以提供衛星影像給俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）為由，制裁一家中方企業，另也懲處違反出口禁令到俄國的其他幾家中企。但紐時直言，美國手頭能制止中國援俄的好牌並不多。

「華爾街日報」稱根據他們近期看到的俄國海關資料，中國準備提供俄國所需、但列為制裁與出口管制的科技。資料顯示中國國營軍工企業提供軍民兩用物品、船舶導航設備、電子干擾技術、戰機零件給被制裁的俄國國營軍工企業。

俄國還持續購買、部署民用中國製小型無人機，供部隊在戰場上標定烏軍之用。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，當前俄烏戰爭僵局的本質是已成為俄北（北約）戰爭，中國的製造業強大，軍工產能目前只發揮15%，只要開始提升就能超過整個北約，「中國一旦下場，僵局就會打破」，這是美國最忌憚與緊張之處。

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