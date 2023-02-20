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中學者：美方言而無信 中美領導人當前通話時機不宜

記者陳言喬／即時報導
中國國家主席習近平去年11月在印尼首度與美國總統拜登會晤。（新華社）
中國國家主席習近平去年11月在印尼首度與美國總統拜登會晤。（新華社）

中美「氣球事件」後美國開始降溫，拜登表示，美國將繼續與中國接觸，並且希望與中國領導人通話。有中國學者稱，美方言而無信，中美領導人當前通話時機不合適。

「紐約時報」先前報導，美總統拜登本月16日就中國高空偵察氣球事件做出闡釋後表示，美國將「繼續與中國接觸，正如我們在過去幾周裡所做的那樣，並且希望與中國領導人通話」。

澎湃新聞報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯就此指出，領導人通話需要創造條件和氣氛。但美方言而無信，去年巴厘島會晤（習拜會）後，美方不僅加大在科技問題上對華施壓，還繼續在台灣問題發起挑釁，近期也未能處理好「飛艇」事件，「目前，通話的時機恐怕不合適」。

吳心伯指出，「飛艇事件」讓中方認識到，當前美國國內存在一股強大而活躍的反華勢力，他們會抓住各種機會，不管是偶發或非偶發的事件，用以攻擊中國，損害兩國關係。同時，從「飛艇事件」也能看出，拜登政府管理國內政治的能力較弱，很容易被反華勢力的政治炒作牽著鼻子走。在這種情況下，中美關係的脆弱性和波動性比較高。

他提醒，這對中方的啟發是，降低對中美關係的預期，提高危機意識。即便雙方前期已就一些特定議程做好安排，我們（中方）也要做好準備應對隨時可能出現的負面衝擊和變化。

他說，美國總統拜登、副總統哈里斯（賀錦麗）的表態開始尋求給事件降溫，外加這次也是美方主動要求與王毅會面，這些跡象表明美方或不打算就該事件繼續糾纏。這次王毅與布林肯見面意味著「飛艇事件」告一段落，雙方都有意願翻篇。

吳心伯表示，「飛艇事件」逐漸平息後，有兩個方面的內容值得關注。一是，雙方還能否朝著去年11月中美巴厘島會晤的共識繼續推進。具體而言，包括恢復（兩國高層官員）部分交往。例如，推動美方提出的布林肯、美國財長葉倫訪華，以及中方一些官員訪美。

另一方面，中美之間的聯合工作組能否處理好雙方共同關心的具體問題，能否取得更多突破和進展也有待觀察。

拜登 王毅 布林肯

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