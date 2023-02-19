布林肯：不論習近平知情與否 都應為偵察氣球負責

國務卿布林肯19日受訪時表示，中方未就偵察氣球道歉，但他認為不論知情與否，身為中國領導人的習近平都應負責。圖為布林肯當天在土耳其訪問。(Getty Images)

美國國務卿布林肯 昨天與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 會晤，他今天受訪表示，中方未就偵察氣球 道歉，但他認為不論知情與否，身為中國領導人的習近平都應負責。

布林肯（Antony Blinken）18日在德國慕尼黑安全會議場邊與王毅會晤，這是自中國偵察氣球1月底入侵美國領空而導致美中緊張加劇以來，兩國高層首次會面。

布林肯會後接受多家美國媒體訪問，談論會談內容，包括美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國廣播公司新聞網（ABC News）及哥倫比亞廣播公司（CBS）等。

布林肯表示，他在會中主要傳達三項訊息，一是中國偵察氣球入侵美國的行徑令人無法接受，不容再犯；二是警告中國若提供俄羅斯致命武器，美中關係將面臨嚴重後果；三是重申美中保持溝通管道暢通的重要性。

他說，他與王毅針對偵察氣球事件進行「非常直接、非常清楚的對話」，但王毅未就此事道歉，雙方也未談論他延後的訪中行程。

美國國防部負責政策事務的次長卡爾（Colin Kahl）17日告訴紐約時報（The New York Times），習近平可能知道中國整體高空偵察氣球計畫，但對入侵美國領空的那顆特定氣球並不知情，直到事件引起外界高度關注。

卡爾指出，中國體制內軍民分裂嚴重，習近平不信任他的軍隊。

對此，布林肯不願直接評論，但他表示，習近平知情與否沒有差別，這件事是中國做的，身為中國領導人的習近平歸根究底應該負責。

面對王毅在慕尼黑安全會議上批美國處理偵察氣球的方式「近乎歇斯底里」，布林肯說，美國不是唯一遭中國間諜氣球入侵的國家，超過40個國家曾受害；他指出，中國偵察氣球計畫已存在多年，許多國家對此表達真切擔憂，感謝美國揭露這一切。