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慕尼黑會議美中吵一整天 布林肯訪華行是否重啟沒下文

編譯田思怡／即時報導
國務卿布林肯18日在慕尼黑安全會議上發表談話。(歐新社)
國務卿布林肯18日在慕尼黑安全會議上發表談話。(歐新社)

華爾街日報報導，美中雙方在慕尼黑安全會議期間為了氣球事件針鋒相對，從白天在公開會議上相互指責，到晚上私下會面時繼續爭執。

中國外交政策最高階官員、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日上午在會議上痛批美國對中國氣球飄到美國上空的反應「近乎歇斯底里」。

當天下午，美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)和國務卿布林肯(Antony Blinken)在公開會議上警告中國勿提供物資給俄羅斯軍方。

到了晚上，布林肯與王毅私下會談，雙方繼續針鋒相對。美國國務院一名高級官員表示，「中方對這顆氣球到底是什麼，沒有提出可信的解釋」。布林肯受訪時說，他向王毅直接提出氣球事件，但王毅沒有道歉。

紐約時報報導，布林肯因為氣球事件取消訪問中國，美方官員原本冀望他與王毅在慕尼黑的會談能找出解決之道，讓布林肯能重新安排訪問中國，但雙方都沒提到布林肯訪問中國的新時程。這次會面再度提醒世人，美中關係可能降到自尼克森(Richard Nixon)訪問中國以來的最低點。

華爾街日報報導，在布林肯與王毅會談前，中國官員也樂觀看待。慕尼黑會議的中國代表團成員王輝耀表示，「兩位最高階外交官會談，為雙方重啟高階對話鋪路，兩國現在可以拋開氣球問題，回到談判桌，討論其他一些迫切的議題」。

但目前不清楚，布林肯與王毅的會談是否消除有害的氣氛。

布林肯 王毅 氣球

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