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制裁俄羅斯見效 美貿易高官：出口限制正逐步削弱俄軍力量

編譯張君堯／即時報導
俄羅斯入侵烏克蘭後引發國際各國紛紛祭出制裁手段，美國高級貿易官員16日表示在對俄羅斯實施出口限制下，莫斯科當局用來製造或修護其戰爭裝備的材料供應「被迫減緩」。(路透)
俄羅斯入侵烏克蘭後引發國際各國紛紛祭出制裁手段，美國高級貿易官員16日表示在對俄羅斯實施出口限制下，莫斯科當局用來製造或修護其戰爭裝備的材料供應「被迫減緩」。(路透)

俄羅斯入侵烏克蘭後引發國際各國紛紛祭出制裁手段，美國高級貿易官員16日表示在對俄羅斯實施出口限制下，莫斯科當局用來製造或修護其戰爭裝備的材料供應「被迫減緩」。

路透報導，美國和其他37個國家在過去一年中對俄羅斯實施前所未見的出口管制，並以此回應俄羅斯對烏克蘭的無端攻擊，且未來仍有更多手段在醞釀之中。

美國商務部主管出口管制的高階官員艾特偉斯（Alan Estevez）表示「俄羅斯正努力規避這些管制，但透過走私得到的貨物無法替代所有需要補給的貨物」，並指出「隨著時間推移，規避的方式無法讓他們達到重組軍隊所需的規模」。以晶片為例，俄羅斯的晶片進口下降近70%，且更大型的貨品更難以走私方式進口。

此外，艾特偉斯重申「對俄羅斯的出口管制和金融制裁會隨著時間推移而發揮作用，而非立即見效」，並強調「這（制裁）不是斷頭台」，最後還表示「隨著時間推移，普亭（Vladimir Putin）的戰爭機器將被削弱，隨著我們繼續向烏克蘭提供武器，他們的軍事能力也逐步提升，而普亭的軍事能力正在下降」。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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