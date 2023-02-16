拜登：看不出遭擊落的3不明物體與北京有關

拜登總統在白宮針對中國氣球與不明飛行物發表談話。(美聯社)

針對日前擊落的3個高空不明物體，拜登 總統表示，到目前為止沒有證據顯示，這些物體與中國間諜氣球 計畫或其他外國有關。

拜登表示，他上任後下令清查不明物體現象，深知其中包含各國、公司與研究機構的非惡意行動，包含合法的科學研究；他也要求強化識別、追蹤並研究與解放軍有關的高空偵察氣球。

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「老實說，迄今沒有證據顯示高空物體數量急遽增加。」拜登說，之所以發現更多的數量，是因為美國調整了偵測的雷達參數，未來還會持續調整做法，採取更精確的方式來應對這些挑戰，並向國會秘密報告。

此外，拜登表示，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）將協調跨部門工作，安全有效地處理闖入美國空域的物體。

拜登說，美國將會建立即時更新的不明高空物體清單，提高偵測無人機能力；另外，美國會更新在美國上空發射與操作無人機的規範，由國務卿布林肯（Antony Blinken）負責，在這個不受監管的領域中建立國際共同規範。

拜登重申，「不要搞錯了，只要有任何對美國人民安全構成威脅的物體，我就會打下來。」

拜登解釋，擊落中國高空偵察氣球，傳遞「不接受侵犯美國主權」的清楚訊息；同時，美國會持續與中國往來，美國不尋求衝突或新冷戰，美國會持續與中國競爭。

影片來源：YouTube White House

影片來源：世界新聞網 一洲焦點