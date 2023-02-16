美陸戰隊司令：若台灣有需要 願提供任何訓練

美軍陸戰隊司令柏格上將。(美聯社)

日本 經濟新聞16日刊登美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）訪談，他透露會考慮擴大日本自衛隊對美軍陸戰隊（下稱陸戰隊）武器零組件維修和彈藥的補給，並研究在印太地區擴大運用自殺式無人機這種攻擊型無人機。他並暗示，可能在「台灣有事」時，部署這種武器攻擊共軍船艦。他表明，「若台灣有需要、美國同意，無論任何訓練，我們（陸戰隊）都會提供」。

4星上將柏格在其位於華府的官邸「海陸軍營」（Marine Barracks）受訪，他以強力推動陸戰隊改革的戰略家聞名，從原先的聚焦反恐戰爭，轉換為針對中國。據華爾街日報報導，他是下任參謀首長聯席會議主席的熱門人選。

該報導提到，鑑於來自中國的威脅，陸戰隊正深化其與自衛隊的合作，俾強化對北京 的整合嚇阻。柏格信心十足地說，為提高嚇阻力，美國和日本等周邊國家合作，藉此得以防範和中國的戰爭。

柏格受訪時譴責中方施放疑似偵察氣球飛到美國上空的行為「令人無法接受」，當一國侵犯另一國的主權空域或領水，而且一直那麼做，那就不是穩定的行為。

記者問到，美日兩國政府1月同意整編駐沖繩陸戰隊，在2025年前新設「陸戰隊濱海作戰團」（MLR），那麼一旦台灣海峽發生衝突，該團是否將在前線作戰，柏格回答「可能」，但仍待美軍印太司令部定奪。

陸戰隊是在戰鬥的第1線活動，其想法是希望儘量從地理上距離中國很近的日本調配其補給物資，而非美國屬地關島及夏威夷州 。

至於陸戰隊研發中的陸基中程飛彈，例如戰術型「戰斧」巡弋飛彈，是否會部署在沖繩，交由MLR使用，柏格則說這種飛彈還處於研發階段，論部署地點為時尚早，等到約2020年代中期研發完成時，才可能和日本等中國周邊國家在檯面下討論。