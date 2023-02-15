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中國前員工竊ASML機密資訊 彭博曝光疑似被偷的技術

編譯林奇賢／綜合15日電
知情人士透露，ASML被偷的是用來儲存其機台技術資料的軟體系統數據，其中包含對製造先進晶片至關重要的微影系統細節。(路透)
知情人士透露，ASML被偷的是用來儲存其機台技術資料的軟體系統數據，其中包含對製造先進晶片至關重要的微影系統細節。(路透)

荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）15日表示，一名駐中國的前員工竊取該公司的機密資料。如今知情人士透露，ASML被偷的是用來儲存其機台技術資料的軟體系統數據，其中包含對製造先進晶片至關重要的微影系統細節。

ASML先前發布聲明時，未具體說明何種資料被竊。而彭博引述知情人士報導，遭竊取的資料庫中，包含用來生產全球一些最先進晶片的微影系統細節。

知情人士說，這些資料來自名為Teamcenter的產品生命周期管理程式，而這個工具是在內部使用。另據這個軟體的供應商西門子，Teamcenter是技術內容的共享資料庫，允許不同團隊協作和管理他們的產品開發，讓人「可以從單一資料庫取得所有產品相關的知識、數據、過程」。

ASML在稍早的聲明中說，該公司可能因此違反了出口管制規定，因而可能惹上監管麻煩，但這回遭竊不會對其業務有具體影響。ASML已對此啟動初步調查、加強安全管控。該公司對後續發展不予置評。

這也是ASML不到一年內第二次對中國發出這樣的指控。與此同時，美國正在施壓包含荷蘭在內的其他國家，不要幫助中國發展製造先進晶片的能力。在間諜氣球事件後，美中之間已相當緊張。

另一位知情人士則說，ASML這起數據外洩事件，涉及的是技術資料而非硬體，是過去幾個月一名男性員工所為。ASML在生產先進晶片的關鍵環節中扮演要角，因而成為中國鎖定的目標。ASML去年在中國僱用約1500名員工。

晶片 氣球 間諜

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