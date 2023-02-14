我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／如何避免職場過勞？30位打工人總結4點

麥當勞、佰百雞水果派比一比 贏家還是這款長青口味

太平洋島國領袖：拜登將很快到訪

中央社雪梨14日綜合外電報導
拜登總統(中)去年歡迎大平洋島國領袖到訪白宮。(路透)
拜登總統(中)去年歡迎大平洋島國領袖到訪白宮。(路透)

太平洋5個島國的領袖今天宣布，拜登總統很快就會親自訪問該地區，出席太平洋島國論壇高峰會，並對這項擬議的訪問表示歡迎。

路透報導，吉里巴斯、帛琉、諾魯、馬紹爾群島和密克羅尼西亞聯邦領袖昨天舉行峰會後，今天發布聯合聲明，內容表示他們已就「美國總統拜登近期內訪問該地區的價值」進行討論。

聲明指出，「5國總統歡迎拜登總統對太平洋地區領導人高峰會的訪問計畫，並且表達將全力支持與合作，以確保此次訪問成功」。

由18個國家組成的區域性集團太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）領導人峰會將於2月24日在斐濟登場，該論壇很可能同意並且正式對拜登發出邀請。

密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛（David Panuelo）透過聲明表示，拜登去年9月在白宮主持的美國—太平洋島國高峰會（U.S.-Pacific Island Country Summit）「是場明確的成功」。

他說：「確保美國持續盡可能全面地與我們藍色太平洋大陸（Blue Pacific Continent）重新接觸，對太平洋地區而言將起重要作用。」

拜登今年還可望前往澳洲，參加美國、印度、澳洲和日本間的「四方安全對話」（Quad）峰會。

拜登 澳洲 白宮

上一則

帕克蘭高中槍案5周年 家屬最怕親人被遺忘

延伸閱讀

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人
美國迄今拒援烏ATACMS 除了俄羅斯畫紅線 還有這個原因

美國迄今拒援烏ATACMS 除了俄羅斯畫紅線 還有這個原因
ABC分析：國家安全vs.美中關係 拜登「逆風」求平衡

ABC分析：國家安全vs.美中關係 拜登「逆風」求平衡
南卡打撈不明飛行物殘骸 已知配備飛行器技術設備

南卡打撈不明飛行物殘骸 已知配備飛行器技術設備

熱門新聞

山東青島即墨區海洋發展局回應指出「日照附近海域發現不明飛行物，正準備擊落」確有此事，有關部門準備擊落不明物體。圖為山東海域示意圖。圖取自閃電新聞

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

2023-02-12 10:13
媒體報導指，中國對布林肯國務卿預定到訪北京一行，相當期待，外交官員對突然爆發的偵察氣球一事也感非常意外。圖為中國外交部發言人毛寧發言，譴責美方擊落氣球是反應過度。(美聯社)

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

2023-02-13 10:59
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
美國海軍打撈回收海面上的中國偵察氣球。(美聯社)

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

2023-02-07 13:10
國務院周四表示，美軍在大西洋上空擊落的中國氣球「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球上的設備不一致」。(美聯社)

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

2023-02-09 14:50
2019年春，罌粟開滿沃克峽谷，但幾萬前來朝聖的遊客卻讓小鎮不堪重負。今年，該地市長決定關閉峽谷保平安。(美聯社)

快看世界／罌粟開滿這加州小鎮超美 市長：千萬別來看

2023-02-08 12:28

超人氣

更多 >
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗
不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海