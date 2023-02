美國副國務卿薛曼13日在國務院與日本外務省事務次官森健良、韓國外交部副部長趙賢東召開三邊會議,期間針對北京當局「美國在中國上空投放監視氣球」的說法做出回應。(歐新社)

美國副國務卿薛曼 (Wendy Sherman)13日在國務院與日本外務省事務次官森健良、南韓外交部副部長趙賢東召開三邊會議,期間針對北京 當局「美國在中國上空投放監視氣球 」的說法做出回應。

多家媒體報導,中國外交部發言人汪文斌13日先是表示「自2022年1月以來,美國未經北京同意非法讓高空氣球飛入中國主權領空十幾次」,還批評美國是「間諜慣犯」和「監控帝國」,強調「美國須反躬自省、切勿抹黑指責中國」。

針對指控,薛曼在同日的記者會上否認稱「中國上空沒有美國政府的氣球,完全沒有,一個都沒有,就這樣」(There are no US government balloons over the People's Republic of China. None. Zero. Period)。