我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加上空連2日擊落不明飛行物 據研判「也是氣球」

封面故事／嘗鄉愁 菜譜追尋上海味

氣球事件後美中仍會回談判桌 專家：問題在雙方國內壓力

編譯茅毅／即時報導
美國和中國因最近的高空氣球事件，使兩國緊張進一步升高。(路透)
美國和中國因最近的高空氣球事件，使兩國緊張進一步升高。(路透)

中國高空氣球飛越美國上空，引發美方對其情資遭刺探的擔憂，國務卿布林肯3日為此取消其訪問北京的行程，美中緊張進一步升高。但路透12日引述專家學者分析，兩國仍有若干管控彼此分歧的強烈理由，問題是雙方「何時」找到它們回到談判桌的途徑，而非「是否」會恢復談判。

儘管部分美國觀察家認為布林肯訪中成行的希望不大，但外交人員表明，為了設一個美中關係下的「樓地板」（floor），以及在解決從芬太尼（Fentanyl）到被中國拘留的美國公民等議題上達成進展。芬太尼是一種強效止痛藥，北美洲正有愈來愈多人濫用。而中國被視為芬太尼等類似藥物的主要來源。

前總統歐巴馬任內的國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）說，美中在這次氣球事件後，並非不可能重新往來。儘管對中方而言，拒絕展開和外國的軍方對軍方管道對話屢見不鮮，而這種對話在發生危機時最有其必要。然而，這並不代表北京已放棄其藉由平息其與美國及西方世界的關係，爭取時間。

美國領導高層即使稱該氣球為「間諜」氣球，但也表示美中溝通管道必須保持暢通。

羅素還說，布林肯可能在預定17至19日舉行的德國「慕尼黑安全會議」，和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅見到面，或於3月在印度召開的20國集團（G20）外長會議時碰面。但他仍有必要赴北京，面對面會晤中國國家主席習近平，確保美方在台灣及俄羅斯等棘手議題上的訊息傳遞給他。

不過，美國「日耳曼馬歇爾基金會」亞洲專家葛來儀提醒，美中兩國內部的壓力，恐意味著雙方難以很快恢復往來。她表示，中方不想示弱，很可能也不想承認它們在氣球事件上沒說實話。拜登總統則面臨共和黨國會議員的壓力，這些在野黨議員堅稱拜登太晚下令擊落氣球。

氣球 北京 布林肯

上一則

美加之後 山東海域也發現不明飛行物 中方稱準備擊落

下一則

美加上空連2日擊落不明飛行物 據研判「也是氣球」

延伸閱讀

「領空不容侵犯」 聯邦參議員 支持擊落不明物體

「領空不容侵犯」 聯邦參議員 支持擊落不明物體
中國氣球風波 美擬緊縮技術出口管制

中國氣球風波 美擬緊縮技術出口管制
杜魯多、拜登授權 美戰機擊落加拿大領空不明物

杜魯多、拜登授權 美戰機擊落加拿大領空不明物
新聞評論／兩岸交流逢其時 難道民進黨選擇戰爭？

新聞評論／兩岸交流逢其時 難道民進黨選擇戰爭？

熱門新聞

白宮表示，國務卿布林肯會在適當時機尋求重新安排訪中行程。(美聯社)

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說

2023-02-06 15:43
白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）在例行記者會表示，五角大廈過去24小時內追蹤一個出現在阿拉斯加上空、美國領空的高空物體，飛行高度約4萬呎，威脅民航安全。美聯社

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

2023-02-10 17:35
馬斯克在推特用動畫片「天外奇蹟」（Up）的圖來嘲諷中國氣球事件。（取材自推特）

美戰機擊落中國氣球 馬斯克發動畫「天外奇蹟」圖嘲諷

2023-02-05 21:24
美國海軍打撈回收海面上的中國偵察氣球。(美聯社)

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

2023-02-07 13:10
國務院周四表示，美軍在大西洋上空擊落的中國氣球「顯然是用於情報偵察，與氣象氣球上的設備不一致」。(美聯社)

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

2023-02-09 14:50
2019年春，罌粟開滿沃克峽谷，但幾萬前來朝聖的遊客卻讓小鎮不堪重負。今年，該地市長決定關閉峽谷保平安。(美聯社)

快看世界／罌粟開滿這加州小鎮超美 市長：千萬別來看

2023-02-08 12:28

超人氣

更多 >
親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬

AI取代工程師？ChatGPT通過Google面試 年薪突破18.3萬
英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人
租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」

租屋半夜傳詭異聲響 警在地下室搜出「千條駭人住客」