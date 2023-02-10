FBI搜索5小時 潘斯印州私宅再發現密件

FBI10日全面搜查前副總統潘斯在印第安納州住宅，發現至少一份機密文件。圖為警車擋在潘斯家的車道入口。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)10日在前副總統潘斯印第安納州住家搜索，又發現印有機密註記的文件。潘斯律師團隊上個月便在潘斯住家找到機密檔案。

潘斯顧問歐馬利(Devin O'Malley)表示，司法部 完成「詳盡且不受限制」的五小時搜索，找到先前潘斯律師團內部調查時並未找到的一份機密註記的文件以及六頁資料。

潘斯陣營表示，潘斯團隊代表與司法部協商之後同意搜索。聯邦調查局人員到潘斯印州住家搜索之前，媒體報導才剛曝光潘斯被調查前總統川普 企圖推翻2020年大選結果的特別檢察官發布傳票。這兩起最新發展出現的時間，則是潘斯被傳出有意角逐共和黨2024年總統初選的敏感時刻。

潘斯如今成為繼川普、拜登 總統之後，第三名現任或前任美國正副元首因為機密文件而被聯邦調查局搜索住家。潘斯與拜登都同意接受聯邦調查局搜查，展現願意全力配合的態度，兩人都想避開川普去年引發的戲劇化事件。川普長達一年多拒絕交還機密文件，後來司法部取得搜索令搜查川普佛州住處。

潘斯所住的卡梅爾(Carmel)社區位於印第安納波里斯(Indianapolis)北部，潘斯住家外圍街道10日下午暫時封閉，調查人員則在潘斯家中搜查。根據報導，聯邦調查局人員當地時間下午2時過後離開，搜查時潘斯夫妻並不在家，而在西岸探視剛出生的兩個孫子。

潘斯住家遭到搜索期間，一名潘斯律師團隊成員全程在場，聯邦調查局人員獲准可以不受限制地搜查印有機密註記的檔案或沒有註記的機密文件，以及任何受到「總統文件法」( Presidential Records Act)規範的資料。

歐馬利說，潘斯指示律師團隊持續配合司法部調查，「對於整起事件來龍去脈完全保持公開透明」。