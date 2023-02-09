美國務院官員：中國氣球攜帶「多個天線」蒐集信號情報

美國國務院一位資深官員9日指出，飛越美國達8天的中國氣球裝有能夠收集蒐集信號情報的「多個天線」，且氣球製造商已證明跟解放軍有關。資料照片。(路透)

NBC新聞報導，美國國務院 一位資深官員9日指出，飛越美國達8天的中國氣球 裝有能夠收集蒐集信號情報（signals intelligence）的「多個天線」，氣球製造商也已證明跟解放軍 有關。

報導指出，儘管中方譴責美方摧毀其所稱的氣象氣球，這位國務院官員仍稱該氣球攜帶了意在蒐集通訊的裝備，並揚言對中方採取行動。

該官員稱，U-2高空偵察機拍到的照片證實了裝備的存在，包括「多個天線…可能有能力蒐集與地理定位通訊」，以及「大到足以產生操作多個主動情報蒐集感應器所需電力的太陽能板」，而這項設備「不符合」氣象氣球上的儀器。

美方一位資深官員透露，到目前為止，從海面回收的設備量累積起來相當於小型汽車。該國務院資深官員稱，「根據在解放軍官方採購門戶網站發布的訊息」，美方確信氣球的製造商「跟中國軍方有著直接關係，還是（解放軍）認可的供應商」。

這位國務院官員說，這些氣球屬於一隻「開發來執行監控行動」的氣球隊，這些行動通常在軍方指揮下進行，並指「美國也將探討針對支持氣球侵入美國領空之解放軍相關聯中華人民共和國實體採取行動」，又稱「我們還將著眼於更廣泛的行動，揭露與應對中華人民共和國對我國國安、盟友與夥伴構成威脅的大規模監控活動」。