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WSJ：中國洲際飛彈發射器數量超美 胡錫進：希望是真的

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WSJ：中國洲際飛彈發射器數量超美 胡錫進：希望是真的

記者陳言喬／即時報導
美媒稱中國的洲際飛彈發射器已超過美國。圖為去年八月解放軍東部戰區火箭軍發射某型飛彈對台軍演。（新華社）
美媒稱中國的洲際飛彈發射器已超過美國。圖為去年八月解放軍東部戰區火箭軍發射某型飛彈對台軍演。（新華社）

華爾街日報報導，中國的陸基固定式與移動式洲際彈道導彈發射器的數量已超過美國。中國環球時報前總編輯胡錫進表示，希望這是真的，他並認為中國一定要堅持發展核武器。

華爾街日報的報導還說，許多中國的陸基飛彈發射器的發射井仍是空的；美軍戰略司令部也表示，美國的陸基洲際飛彈數量與這些飛彈搭載的核彈頭數量，多於中國。

胡錫進表示，他一時搞不清楚應該為美方所說的情況高興，還是為他們又在製造「中國威脅論」而生氣。

美方不斷發佈有關中國核武器的資訊，強化「中國威脅論」的炒作。他主張，中國千萬不要受美方那些鼓噪的干擾，堅持自己發展核武的長期規劃，切實保持這一關鍵的戰略定力。

他說，「中國威脅論」有很大的負效果，但一分為二看，它也有積極作用，那就是美方客觀上強化了美國社會對中國是核大國的認知，幫著提升了中國的核威懾。過去很多美國人對中國是核大國印象不深，這會讓一些美國人支持強硬對華政策時不需有他們面對核大國時應有的顧忌。

但即使有一天中國陸基洲際導彈數量超過美國，中國的核導彈總量也與美國差得遠。五角大廈估計，中國有6艘彈道導彈潛艇，而美國海軍有14艘，他們認為，中國最近才開始部署核轟炸機，而美國空軍擁有90多架具有核能力的B-2和B-52轟炸機。到2022年，美國擁有5000多枚核彈頭，其中部署了1644枚。

中國一定要堅持發展核武器，萬一有一天美國走向與中國軍事對抗，中國就會明白，超過千枚核彈頭的擁核量對中國鎮住美國的囂張將是多麼重要。

不少中國網民都支持中國應快速發展核武，網友「子非魚」在觀察者網稱，根據核均勢理論，博弈雙方核武器規模相同的情形之下，不要說打核戰爭，就是常規戰爭也幾乎都不會打，頂多打打代理人戰爭或者冷戰（參見美蘇冷戰和俄烏戰爭）。

回到中國，中國至今都沒有完成國家統一，就是當初中國力量太弱小的緣故。現在中國的經濟發展起來了，就要補齊軍事短板和歷史欠賬，其中自然而然就包括核武力量。因為支持台獨阻礙中國統一正是美國及其僕從國！只要中國的核力量基本和美國看齊，處理起統一問題來就從容很多，到時美國也只能乾瞪眼。不得不承認中國大國地位，不得不和中國平起平坐。

核彈 華爾街 五角大廈

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