氣球隊飄過5大洲…美向盟友簡報：日、韓、台都被中監控

美國海軍夜以繼日打撈沉入海底的中國偵察氣球，圖為打撈出水的部分氣球殘骸。(美聯社)

美軍4日擊落飄浮在美國領空的中國偵察氣球 ，隨著打撈與分析作業進行，拜登政府官員表示，其背後是更大範圍的中國氣球隊，都曾飄過五大洲上空，因這計畫侵犯各國主權，美國已在華府對盟友簡報，分享訊息。

華盛頓郵報7日晚間率先報導，美國政府認為這不是單一氣球事件，而是解放軍大規模的偵察計畫，日本、南韓和台灣都是中方監控對象。

紐約時報引述美國官員的說法報導，和順著軌道運行的衛星相比，這些氣球的優勢在於更靠近地球、隨著風向而行，且可以避開雷達；這些氣球可以盤旋，利用簡易攝影鏡頭捕捉到比衛星更清楚的影像。

國防部發言人賴德（Patrick Ryder）表示，打撈中國氣球的作業還在順利進行中，美方百分之百保證，這不是民用目的，這是一個具有情蒐能力的監察氣球。

賴德表示，若這真的是一個氣象氣球，在它接近一個主權國家並準備進入其領空時，負責任的國家會預告，實際上中國沒有這麼做，中方是被動證實。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）8日表示，飄在亞洲盟國上空的氣球是「中國氣球隊」的一部分，用來執行偵察任務。

國務卿布林肯 （Antony Blinken）在國務院 表示，美國本周與跟數十個盟國分享這些訊息，因為美國不是唯一目標，這項計畫已經侵犯五大洲國家的主權；布林肯8日在國務院會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）時，也討論到中國構成的挑戰。

史托騰柏格提到，中國正不透明地擴張各種軍事力量，試圖控制南海並威脅台灣，大量投資建造監控與情報系統，「我們看到中國增加在歐洲的情報行動」；這個氣球恰恰證明了中方的計畫，各國應意識到中國情報的持續風險，加強警惕並審慎應對。

據華郵報導，副國務卿薛曼（Wendy Sherman）6日向約40國使館、約150名外交官員說明中國氣球的間諜行為，並提供詳細資訊。

路透報導，聽取這場簡報的外交官說，美方告訴他們氣球上裝設的太陽能板不是一般氣象氣球的規格，飛行路徑也不「自然」，氣球上配備有操縱方向的螺旋槳和方向舵。

至於台灣是否參加這次簡報，中華民國駐美代表處並未正面回應，僅說，就關切議題均與美方保持密切溝通聯繫。