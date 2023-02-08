拜登國情咨文沒趁機吹捧對抗俄中成果 攘外必先安內

中國國家主席習近平（左）去年11月14日在印尼峇里島與美國總統拜登（右）舉行G20峰會場邊會晤。（路透）

拜登 二度發表國情咨文 ，容外人揣測其心思，一言以蔽之：悶。

拜登在參議院待了36年，在司法委員會16年，外交委員會12年，純正的外交老先覺，這也使得身旁的國安團隊，包括國務卿布林肯 、國安顧問蘇利文，很難想像提出異議後會被採納。

美國同時跟俄中作戰被軍事謀略家視為大忌，但現況就是如此。計畫永遠趕不上變化，號稱世界第二大武力國家俄羅斯，竟然會陷入烏克蘭的泥淖，無法自拔？

又有誰能想到，川普下台後，美國繼續圍堵壓制中國，關稅和駐軍還不夠，晶片也要禁，任何行動都要揪團，往死裡打。布林肯原定五日訪華，國防部長奧斯丁搶在前面完成從南韓到南太平洋索羅門群島的印太之弧，補上的其中的缺口菲律賓，必要時共有九個菲國基地供美軍使用，從東海到南海。

整體看來，美國的外交布陣很優，連中國氣球都擊落了，值得在國情咨文時段好好表功一下。但拜登只簡短提到烏克蘭一次，而且是烏國駐美大使，不是遠近馳名的澤倫斯基。

拜登有連名帶姓提到習近平，但沒提到氣球。

為何拜登選擇這麼收斂低調？他深知，與俄中的競爭、鬥爭、乃至於抗爭，都不可能速戰速決，意思就是要花幾千個億美元。在美國民眾飽受高物價高通膨之苦時，高談俄中對美可能造成的威脅，恐怕會惹來白宮學長柯林頓一句罵：「笨蛋！問題在經濟」。

這句話，被視為揪團出兵中東，凱旋歸國的布希總統，連任失敗的關鍵之一。走出華府的浮華世界，問問平民百姓：油價蛋價居高不下，跟俄中對美國造成的威脅，何者對個人生活更迫切？就不難理解拜登第二次國情咨文大談拚經濟，趁機甩鍋給共和黨人的考量了。