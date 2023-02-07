直播／拜登國情咨文 凸顯美國經濟在疫情後復甦

拜登總統7日發表國情咨文。（取材自YouTube）

拜登 總統7日發表國情咨文 ，高唱通膨緩和、失業率降低、薪資提升且就業暢旺，凸顯美國經濟在新冠肺炎疫情後復甦，但政府債限問題未解，未來難測。

拜登總統於美東時間7日晚間9時赴國會，發表任內第二場國情咨文演說，而這也是共和黨重掌眾議院後的首次。

拜登第一個任期進入下半場，2024年總統大選剩不到兩年時間，但美國民眾對他表現似乎不太滿意。一份最新民調 發現，超過6成美國民眾認為拜登達成的不多，近7成對他能否為國家未來做出正確決定不太有信心。

根據華盛頓郵報（The Washington Post）和美國廣播公司新聞網（ABC News）1月27日至2月1日針對1003名美國成人所做的民調數據顯示，高達62%受訪民眾認為拜登任內達成的不多或沒做什麼，僅36%覺得他達成很多成果。

從時空背景來看，美聯社分析，拜登這次發表國情咨文是美國瀰漫悲觀情緒之際，拜登除了要面對低迷氣氛，還要在政黨對立壁壘分明的華府政局裡因應各種考驗。

一般預料，未來幾個月，拜登即將宣布角逐連任。雖然民調顯示許多選民對國家發展走向感到挫折，這次發表國情咨文仍是拜登對選民提前一步喊話的機會。

美國憲法規定，總統必須每年一次向國會聯席會議報告，稱為國情咨文；一般來說，這會在每年的1月或2月舉行，讓總統暢談去年成果，展望來年施政的優先計畫。