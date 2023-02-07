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中拒絕接美防長電話 美海軍公布打撈中國氣球殘骸照

編譯徐榆涵／即時報導
美國海軍艦隊司令部7日公布系列海上撈捕中國間諜氣球作業的照片。（Getty Images）
美國海軍艦隊司令部7日公布系列海上撈捕中國間諜氣球作業的照片。（Getty Images）

美國海軍艦隊司令部（U.S. Fleet Forces Command）7日公布幾張海上撈捕中國偵察氣球作業的照片，顯示該氣球的大塊碎片已被拖上一艘船，並載明這次的撈捕作業是由海軍爆裂物處理第2小組（Explosive Ordnance Disposal Group 2, EODGRU 2）所進行。

美國海軍艦隊司令部推文說：「海軍爆裂物處理第2小組是海軍遠征部隊的重要成員，負責清除爆裂危險以清空封鎖區域、確保海底區域行動自由、與值得信賴的合作夥伴建立並促進關係並保衛國土。」

BBC報導，在氣球被戰機擊落一天後，美國海軍在南卡羅萊納州默特爾海灘（Myrtle Beach）將氣球殘骸打撈上岸。海軍表示，碎片散布在大西洋11公里範圍內，兩艘海軍軍艦被派往該地區，其中一艘配備重型起重機，以便於回收作業。但照片顯示成堆的氣球殘骸可以用手拉上船。

作為搜索工作的一部分，美國軍方還部署了無人駕駛水下載具。

專家表示，氣球殘骸可以讓美國洞悉中國的空中監控技術，進而更進一步了解氣球的能力以及如何傳輸訊息。但由於需要確保美方人員免受潛在危險材料（像是炸藥或電池零組件）的傷害，使得恢復氣球裝置的工作複雜化。

五角大廈7日還表示，美軍擊落這顆中國氣球後，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）曾要求與中國國防部長魏鳳和通話，但是遭到中方拒絕。五角大廈發言人表示：「在這樣的時刻，兩國軍隊之間的界限尤為重要。我們將繼續致力於打開溝通管道。」

氣球 五角大廈 國防部

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