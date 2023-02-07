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美擊落氣球當天…華府要求防長安全通話 北京拒絕

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美擊落氣球當天…華府要求防長安全通話 北京拒絕

中央社╱華盛頓7日綜合外電報導
美國海軍打撈回收海面上的中國偵察氣球。(美聯社)
美國海軍打撈回收海面上的中國偵察氣球。(美聯社)

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將今天表示，美國戰機擊落疑是中國偵察氣球當天，華府曾要求讓美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國國防部長魏鳳和就安全議題通話，但是遭到北京當局拒絕。

賴德在聲明中說：「2月4日星期六，在採取行動擊落中華人民共和國氣球後，國防部立即提出要求，讓國防部長奧斯汀和中華人民共和國國防部長魏鳳和就安全議題通話。」

「很不幸的，中華人民共和國拒絕我們的要求。我們將繼續致力保持溝通管道暢通。」

美國總統拜登昨天說，美方擊落中國偵察氣球一事不會削弱美國與中國的關係，他一向認為必須「儘早在適當時機」擊落這顆氣球。

拜登說：「我們要做什麼都對中國說得很清楚。他們理解我們的立場。我們不會讓步。」

他還說：「我們做了正確的事，這不是削弱或加強的問題，這就是現實。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，這顆氣球飛越美國一事，完全無助於改善已很緊張的美中關係；針對中方指稱這顆氣球是用於氣象研究的說法，柯比也不接受。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）說，美國對於中國關係仍維持冷靜態度，中方是否願以拜登與中國國家主席習近平去年11月的會談為基礎來發展關係，端視中國決定。

這顆中國偵察氣球1月28日首次在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方侵入美國領空，飄流一週後，美國2月4日派出軍機，在大西洋海岸上空予以擊落。

氣球 國防部 拜登

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