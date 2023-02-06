北京證實 拉丁美洲上空的第2顆「流浪氣球」也是中國的

圖為美戰機F-22發射飛彈擊落疑似中國間諜氣球的瞬間。（美聯社）

中國外交部今天證實在拉丁美洲上空發現的第二個氣球 也是來自中國。

在6日下午舉行的中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問稱，「美國國防部 稱在拉丁美洲上空發現了第二個來自中國的氣球，並且美方稱，在川普時期就有來自中國監控氣球飛到美國，請問發言人如何回應？」

中國外交部發言人毛寧回應表示，「關於你提到的拉丁美洲上空的氣球，經了解核實，有關的這個無人飛艇來自中國，屬民用性質，用於飛行試驗。受氣候影響，而且自身控制能力有限，這一飛艇嚴重偏離了預定路線，誤入拉美和加勒比上空」。

毛寧說，中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，已同有關各方進行通報並妥善處理，不會對任何國家造成任何威脅，各方也都對此表示理解。

哥倫比亞空軍3日發表聲明表示，空軍正與其他國家和機構合作找出氣球的來源，這枚氣球在被哥國國防系統追蹤後，已離開該國領空。

哥斯大黎加4日稱，2日在首都聖荷西 上空看到類似被美國擊落的白色氣球。哥斯大黎加民航局局長艾利松多(Fernando Naranjo Elizondo)告訴CNN，這枚氣球沒有在哥斯大黎加境內繼續行進，該國沒有進一步調查的計畫，「因為氣球已經消失了」。