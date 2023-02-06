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北京證實 拉丁美洲上空的第2顆「流浪氣球」也是中國的

記者陳言喬／即時報導
圖為美戰機F-22發射飛彈擊落疑似中國間諜氣球的瞬間。（美聯社）
圖為美戰機F-22發射飛彈擊落疑似中國間諜氣球的瞬間。（美聯社）

中國外交部今天證實在拉丁美洲上空發現的第二個氣球也是來自中國。

在6日下午舉行的中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問稱，「美國國防部稱在拉丁美洲上空發現了第二個來自中國的氣球，並且美方稱，在川普時期就有來自中國監控氣球飛到美國，請問發言人如何回應？」

中國外交部發言人毛寧回應表示，「關於你提到的拉丁美洲上空的氣球，經了解核實，有關的這個無人飛艇來自中國，屬民用性質，用於飛行試驗。受氣候影響，而且自身控制能力有限，這一飛艇嚴重偏離了預定路線，誤入拉美和加勒比上空」。

毛寧說，中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，已同有關各方進行通報並妥善處理，不會對任何國家造成任何威脅，各方也都對此表示理解。

哥倫比亞空軍3日發表聲明表示，空軍正與其他國家和機構合作找出氣球的來源，這枚氣球在被哥國國防系統追蹤後，已離開該國領空。

哥斯大黎加4日稱，2日在首都聖荷西上空看到類似被美國擊落的白色氣球。哥斯大黎加民航局局長艾利松多(Fernando Naranjo Elizondo)告訴CNN，這枚氣球沒有在哥斯大黎加境內繼續行進，該國沒有進一步調查的計畫，「因為氣球已經消失了」。

氣球 國防部 聖荷西

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