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美戰機擊落中國氣球 馬斯克發動畫「天外奇蹟」圖嘲諷

魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
聯邦參院情報委員會副主席魯比歐5日表示，拜登總統等太多天才下令擊落中國氣球，這有損台、日等夥伴若遭侵犯時對美援的信心。圖為資料照片。(美聯社)
聯邦參院情報委員會副主席魯比歐5日表示，拜登總統等太多天才下令擊落中國氣球，這有損台、日等夥伴若遭侵犯時對美援的信心。圖為資料照片。(美聯社)

多位共和黨籍國會議員今天批評拜登總統等太多天才擊落入侵領空的中國偵察氣球，指控他向中國示弱，參議員魯比歐表示，這有損台、日等夥伴若遭侵犯時對美援的信心。

綜合法新社和路透報導，聯邦參院情報委員會副主席魯比歐（Marco Rubio）在美國有線電視新聞網（CNN）上表示，拜登拖了一段時間才提醒民眾有氣球闖入，等於是「失職」。

他形容，中國偵察氣球入侵事件，是北京明目張膽在拜登7日發表國情咨文演說之前給他難堪，並打亂國務卿布林肯（Antony Blinken）原定的中國行。布林肯在中國偵察氣球入侵消息傳出後，已取消訪問北京。

魯比歐告訴CNN：「我認為最重要的是，（中方此舉）除了昭告自身蒐集情資的能力外，還能夠傳遞明確的訊息，那就是『我們有能力做到這一點，而美國卻束手無策』。」

魯比歐還說，中國藉此間接昭告世人，連美國都無法阻止氣球闖入美國領空的話，「如果我們入侵台灣，或從印度奪取土地，或從菲律賓和日本奪取島嶼，美國要如何出面援助？」

中國偵察氣球1月28日首度被發現在美國阿拉斯加州附近並入侵美國領空，美國國防部起初因擔心危及地面人員而不予擊落。過了一周後，美國昨天才出動戰機在南卡羅來納州外海擊落氣球。拜登受訪強調，他2月1日聽取簡報時，就下令五角大廈儘速擊落，但國安團隊認為最佳擊落時間是待氣球飄至美國12海里內海域上空。

此事在華府引發激烈辯論，熱議拜登因應方式和美中關係會如何受到衝擊。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在推特上說：「談到國防與外交政策時，拜登政府的反應一如既往，一開始反應過於優柔寡斷，然後又動作太慢。我們不該讓中華人民共和國把我國領空視為笑柄。」

共和黨籍聯邦眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner）批評拜登時，拿美式足球來類比。他在美國國家廣播公司（NBC）上說，拜登在大西洋上空將氣球擊落，顯然有點像是球賽結束了才要來對付四分衛，「這顆衛星已完成任務。根本一開始就不該讓它闖入美國」。

民主黨則迅速反擊，指稱共和黨的抨擊是「不成熟且具政治目的」。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）堅稱拜登政府「做了正確的決定」。

他在聲明中說：「我們對中國發出了明確的訊息，即此舉令人無法接受。我們保護了人民。我們在保護我方敏感情資的同時，也獲得了更多情報。」

舒默表示，由一架F-22戰機擊落氣球「不只是最安全的選擇，也能讓我方取得的情報最大化」，因為降落在水面上更能讓這個大型飛艇上的儀器留存下來分析。

他表示，聯邦參院預定將在15日聽取機密簡報，屆時五角大廈將報告這起事件經過。

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