魯比歐批拜登太慢擊中國偵察氣球 損台日等夥伴信心

聯邦參院情報委員會副主席魯比歐5日表示，拜登總統等太多天才下令擊落中國氣球，這有損台、日等夥伴若遭侵犯時對美援的信心。圖為資料照片。(美聯社)

多位共和黨 籍國會議員今天批評拜登 總統等太多天才擊落入侵領空的中國偵察氣球 ，指控他向中國示弱，參議員魯比歐表示，這有損台、日等夥伴若遭侵犯時對美援的信心。

綜合法新社和路透報導，聯邦參院情報委員會副主席魯比歐（Marco Rubio）在美國有線電視新聞網（CNN）上表示，拜登拖了一段時間才提醒民眾有氣球闖入，等於是「失職」。

他形容，中國偵察氣球入侵事件，是北京明目張膽在拜登7日發表國情咨文演說之前給他難堪，並打亂國務卿布林肯（Antony Blinken）原定的中國行。布林肯在中國偵察氣球入侵消息傳出後，已取消訪問北京。

魯比歐告訴CNN：「我認為最重要的是，（中方此舉）除了昭告自身蒐集情資的能力外，還能夠傳遞明確的訊息，那就是『我們有能力做到這一點，而美國卻束手無策』。」

魯比歐還說，中國藉此間接昭告世人，連美國都無法阻止氣球闖入美國領空的話，「如果我們入侵台灣，或從印度奪取土地，或從菲律賓和日本奪取島嶼，美國要如何出面援助？」

中國偵察氣球1月28日首度被發現在美國阿拉斯加州附近並入侵美國領空，美國國防部起初因擔心危及地面人員而不予擊落。過了一周後，美國昨天才出動戰機在南卡羅來納州外海擊落氣球。拜登受訪強調，他2月1日聽取簡報時，就下令五角大廈儘速擊落，但國安團隊認為最佳擊落時間是待氣球飄至美國12海里內海域上空。

此事在華府引發激烈辯論，熱議拜登因應方式和美中關係會如何受到衝擊。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）在推特上說：「談到國防與外交政策時，拜登政府的反應一如既往，一開始反應過於優柔寡斷，然後又動作太慢。我們不該讓中華人民共和國把我國領空視為笑柄。」

共和黨籍聯邦眾議院情報委員會主席特納（Mike Turner）批評拜登時，拿美式足球來類比。他在美國國家廣播公司（NBC）上說，拜登在大西洋上空將氣球擊落，顯然有點像是球賽結束了才要來對付四分衛，「這顆衛星已完成任務。根本一開始就不該讓它闖入美國」。

民主黨則迅速反擊，指稱共和黨的抨擊是「不成熟且具政治目的」。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）堅稱拜登政府「做了正確的決定」。

他在聲明中說：「我們對中國發出了明確的訊息，即此舉令人無法接受。我們保護了人民。我們在保護我方敏感情資的同時，也獲得了更多情報。」

舒默表示，由一架F-22戰機擊落氣球「不只是最安全的選擇，也能讓我方取得的情報最大化」，因為降落在水面上更能讓這個大型飛艇上的儀器留存下來分析。

他表示，聯邦參院預定將在15日聽取機密簡報，屆時五角大廈將報告這起事件經過。