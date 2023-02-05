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美擊落中國氣球 中國防部：保留必要手段處置權利

美國防部：中國偵察氣球遍布5大洲 有收集艙偵察設備

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。(路透)
美國國防部4日證實，美國戰機已在美國領海將一顆在國境內飄了數天的中國氣球射下。(路透)

中國偵察氣球入侵美國領空、行經北美敏感軍事地點後，美軍戰鬥機今天將它擊落。美國防部官員說，中國有「一個艦隊」的這類偵察氣球，包括在委內瑞拉和哥倫比亞看到的那顆。

美國廣播公司新聞網（ABC News）今天報導，美國國防部官員指出，「這類氣球全是（中國）氣球艦隊的一環，發展用來執行偵察任務，並侵犯了其他國家的主權」。這位官員並說：「這類活動通常是在中國人民解放軍的指示下進行。」

這位官員說：「過去幾年，五大洲的國家上空都曾看見過中國氣球，包括東亞、南亞與歐洲。」

美國高階官員反駁了中國有關這些氣球只作為天氣用途的說法，說這些氣球確實是用來進行偵察。這位官員表示，「這些氣球配有偵察設備，而這些設備與常規的氣象或民用研究通常並無關連」。

官員說：「這些氣球還有一項顯著特徵，那就是底部懸有金屬支架，上面有著收集艙設備與太陽能電池板。」

此外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，哥倫比亞空軍證實，昨天在空域發現了一個「具有類似氣球特徵」的物體。

哥倫比亞空軍在聲明中表示，他們正在與其他「國家和機構」協調以釐清氣球來源。這顆氣球在被哥倫比亞國防系統追蹤到之後，已經離開哥國空域。

哥倫比亞空軍在聲明表示，這枚物體「並不對國安、國防或空安構成威脅」，還說這個物體昨天一早出現在哥國北部1萬6000多公里的高空，以平均25節的速度移動。

而哥斯大黎加同樣證實稍早曾看到有大型白色觀測氣球飛越首都聖約瑟（San Jose）上空，且這顆氣球的外型類似美國擊落的那顆中國偵察氣球。

哥斯大黎加民航局局長艾里松多（Fernando Naranjo Elizondo）告訴CNN，2日在聖約瑟上空看到的物體並不屬於哥斯大黎加的。

鑒於氣球並沒有降至哥斯大黎加領土，他表示沒有進一步調查的計畫，「因為那顆氣球已經消失了」。

氣球 國防部 解放軍

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