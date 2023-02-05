氣球惡化美中關係 中國學者坦言：改善關係「得靠奇蹟」

美國務卿布林肯。（歐新社）

美國國務卿布林肯 因中國疑似間諜氣球 事件推遲訪華，中國學者表示，當前美國國內政治氣氛太緊張，反華聲音太大，以至於布林肯等稍微溫和一點的聲音，都感到非常為難。

港媒報導，氣球事件曝光前，共和黨議員就施壓要求布林肯取消訪華。微信公眾號「冰汝看美國」引述尼克森總統訪華時期的首席翻譯傅立民表示，拜登 對改善中美關係缺乏誠意，訪華前夕，美方幾乎沒傳遞任何積極信號，反而對華制裁，並與菲律賓達成新軍事協議等。他還認為，氣球事件表明拜登政府過於軟弱，無法在共和黨的批評下與中國對話。

北京大學國際關係教授學者王勇表示，美國2024年總統大選的造勢活動已經開始，川普進行第一場演講活動，拜登不久也可能宣布參選連任，這釋放了美國國內政治鬥爭日趨激烈的信號，恐影響中美關係已經出現的緩和跡象。

外界原本預計布林肯將推動兩國恢復雙邊高層接觸，以便為中美關係設立「防護欄」。新加坡《聯合早報》引述中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，中美日益惡化的關係已脆弱到無法承受一次普通的打擊，中美關係要取得「顯著和長遠的改善」，看來幾乎得依靠奇蹟出現。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯分析，氣球沒有太大的軍事作用，否則美國不會好幾天都不採取行動。布林肯藉氣球事件順勢作出姿態，以對國內保守派有所交代，布林肯有可能改於2月底成行。