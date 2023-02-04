「選舉考量」彭博：白宮早知道中國氣球闖入 被拍到才承認

在中國高空偵察氣球4日下午飄出美國本土後，一架美軍戰機發射一枚飛彈，將氣球擊落。圖為氣球被擊落的瞬間。(路透)

彭博引述知情人士報導，美國拜登 政府早知中國氣球 在1月28日闖入美國領空，在媒體曝光這起事件後才對外宣布。在2024年美國總統大選前，對中強硬與否成為政壇燙手議題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）原定前往中國訪問，並與中國國家主席習近平會面，行程因這起氣球事件衝擊兩國外交而喊停。彭博（Bloomberg News）根據與數名聽取過相關簡報的官員談話，得知整起事件來龍去脈。由於討論涉及情資，這些官員要求身分保密。

原來美國當局早就清楚知道，這個不明物體在1月28日進入美國領空，之後離開，31日再進入飛到愛達荷州北部上空。

等到美國民眾目擊這個物體出現在蒙大拿州 上空時，總統拜登（Joe Biden）已經聽取過相關簡報，這時白宮才急忙要決定是否在空中把它炸破。

由於蒙大拿州是馬姆斯卓空軍基地（Malmstrom Air Force Base）所在地，而美軍的義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈有很大一部分存放在這個基地，使得情勢嚴重度又加深。

拜登政府知道，這時必須極其謹慎行事；尤其是在2024年大選前，美國政治環境緊張。共和黨人正針對哪個政黨可對中國採取更強硬或更嚴厲態度，而反應激烈。

當中國氣球2月1日持續徘徊在蒙大拿州上空時，拜登當天與他的國安團隊開會，聽取關於這顆氣球的詳情簡報。拜登主張要射下這個物體，但他的一些最高階軍事官員強烈建議他不要這樣做。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）及參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）強調，此舉可能使平民暴露在險境。

拜登最後決定讓這顆氣球繼續飛行，同時美方向中國駐華府大使館尋求答案，但一直難以獲得令人滿意的回應。

美國官員表示，中國的反應令他們大惑不解；中方本身似乎也對這起奇異事件措手不及。但在這時候，白宮仍選擇不告知美國大眾這件事。

然而，後續事件很快便迫使拜登出手。2月2日下午，蒙大拿州地方報紙「比靈斯日報」（Billings Gazette）發布了一張這顆氣球的照片，意味全國性媒體遲早會報導這起事件，屆時拜登政府將必須面對質問。

五角大廈宣布這件事後，引發共和黨人強烈抨擊。美國前總統川普（Donald Trump）在自創社群平台「真相社群」（Truth Social）上發文寫道：「把氣球擊落。」