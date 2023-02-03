我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又見中國「間諜氣球」 美：正飛越拉丁美洲上空

即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧

中國偵察氣球入侵領空 美議員怒批：擊落它

中央社／華盛頓3日專電

中國偵察氣球入侵美國領空演變成外交風暴，美國國務卿布林肯暫緩訪中行程，指控中國侵犯主權。美國國會也不分黨派狂批，部分議員甚至要求拜登政府「擊落它」。

美國五角大廈2日表示，近日發現中國高空偵察氣球進入美國領空疑似蒐集敏感情資，因擔心危及地面人員不予擊落，引發外界高度關注。

中國外交部隨後承認氣球來自中國，但宣稱屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」；美方未採信北京說法，強調氣球為偵察性質，布林肯（Antony Blinken）也因而暫緩5日訪中行程。

面對中國偵察氣球入侵美國領空，美國國會議員不分黨派狂批，包含布萊克本（Marsha Blackburn）、霍利（Josh Hawley）在內等共和黨籍參議員甚至公開要求拜登政府「擊落它」（shoot it down）。

民主黨籍參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）今天發出聲明，指對美國上空發現中國偵察氣球一事感到非常失望，尤其是發生時間點為布林肯訪中前夕。

梅南德茲表示：「這擺明且無疑侵犯了美國主權及國際法，侵犯方還是宣稱自己為負責任行為者的國家，我支持國務卿布林肯暫緩出訪的決定。」

參議院外委會共和黨首席成員里契（Jim Risch）呼應指出，中國使用偵察氣球的舉動，明顯侵犯美國主權與領土完整性，呼籲拜登政府立即將氣球從美國領空移除。

擔任眾議院新成立「中國問題特別委員會」主席與首席成員的共和黨籍眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也發布聯合聲明指出，中共此舉不僅侵犯美國主權，更清楚顯示北京近來的外交示好不代表政策上有實質改變。

布林肯 拜登 共和黨

上一則

又見中國「間諜氣球」 五角大廈：正飛越拉丁美洲上空

延伸閱讀

偵察氣球勾休士頓關館陰影 拜習會築起善意盡消

偵察氣球勾休士頓關館陰影 拜習會築起善意盡消
即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧

即時短評／從一顆氣球看美中過招堂奧
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
布林肯到訪前 北京控美「濫施長臂管轄」危害全球

布林肯到訪前 北京控美「濫施長臂管轄」危害全球

熱門新聞

拜登政府宣布定5月11日結束新冠疫情緊急狀態，屆時將有不少與新冠相關的醫療福利，將隨時取消，聯邦不再免費提供疫療服務，各州有關抗疫服務措施也將停止。圖為加州公校在去年初提供免費居家檢測的試劑。(美聯社)

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

2023-02-01 12:47
加州今天發生本月第6起大規模槍擊案，造成至少3人喪生、4人受傷。(圖截取自ABC7新聞視頻)

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

2023-01-28 13:02
來自中國的氣球飄到美國上空，國務卿布林肯的訪華之行因此延後。(美聯社)

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

2023-02-03 15:25
田州四歲大「莉蘿」流浪犬，被人發現身上繫著牽繩和項圈，身上字條說明身世， 說「我是乖狗狗，想要被愛，請不要虐待我。」。(取自McKamey Animal Center臉書)

田州流浪犬繫字條「媽媽無力再養，希望能愛我」牽動網友心

2023-01-28 12:11
貿易代表戴琪。(美聯社)

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

2023-01-31 09:06
據檢察官形容，農場命案兇手趙春利在問訊幾小時內，談話完全不帶感情。（路透）

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

2023-01-27 17:24

超人氣

更多 >
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母