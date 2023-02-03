中間諜氣球闖美領空 專家曝：或為測試美方反偵查能力
日經新聞報導，熟知內情的專家表示，目前漂浮在美國上空約6萬英尺（1萬8000公尺）的偵察氣球可能是為了觀察美方軍事地點或測試美國的反偵查能力。
一名高階國防官員2日表示，「我們確信這個高空偵查氣球來自中國」，並稱美國會繼續監控這個氣球。中國3日則發表聲明稱，該氣球屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則因此推遲訪中計畫。
該名官員2日在簡報會上表示，美國已透過中國駐華府大使館和美國駐北京大使館向中國傳達美方對該問題的嚴肅態度。並明確表示，將採取一切必要措施保衛人民和家園。
美國智庫「亞洲協會政治研究所」高級研究員莫里斯（Lyle Morris）認為，中國派出氣球的目的很可能是為了測試美國的反偵查能力，由於氣球上沒有任何官方標記，北京可能覺得可以打「似是而非」的牌。
華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全事務主任克羅寧（Patrick Cronin）則持不同觀點，他表示，「使用肯定會被發現的氣球表明高度厚顏無恥。北京的衛星不斷監視著美國洲際飛彈和其他戰略基地，氣球似乎是多餘的。」
克羅寧在美國國務卿布林肯推遲訪中計畫之前說，「我認為北京想在美國國務卿布林肯會見習近平之際，採取心理戰術吸引美方注意，從而發出一個訊息，即在緊張局勢失控之前，美國應該放棄對台灣的支持和在亞洲推進防禦活動。」
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