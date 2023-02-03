中間諜氣球闖美領空 專家曝：或為測試美方反偵查能力

美國官員於當地時間2日表示，一顆中國間諜氣球近日飛入美國領空，目前因安全因素考量尚未擊落該氣球。（美聯社）

日經新聞報導，熟知內情的專家表示，目前漂浮在美國上空約6萬英尺（1萬8000公尺）的偵察氣球可能是為了觀察美方軍事地點或測試美國的反偵查能力。

一名高階國防官員2日表示，「我們確信這個高空偵查氣球來自中國」，並稱美國會繼續監控這個氣球。中國3日則發表聲明稱，該氣球屬民用性質，用於氣象等科研，是受西風帶影響嚴重偏離預定航線，並對氣球因不可抗力誤入美國「表示遺憾」。美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）則因此推遲訪中計畫。

該名官員2日在簡報會上表示，美國已透過中國駐華府大使館和美國駐北京 大使館向中國傳達美方對該問題的嚴肅態度。並明確表示，將採取一切必要措施保衛人民和家園。

美國智庫「亞洲協會政治研究所」高級研究員莫里斯（Lyle Morris）認為，中國派出氣球的目的很可能是為了測試美國的反偵查能力，由於氣球上沒有任何官方標記，北京可能覺得可以打「似是而非」的牌。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全事務主任克羅寧（Patrick Cronin）則持不同觀點，他表示，「使用肯定會被發現的氣球表明高度厚顏無恥。北京的衛星不斷監視著美國洲際飛彈和其他戰略基地，氣球似乎是多餘的。」

克羅寧在美國國務卿布林肯推遲訪中計畫之前說，「我認為北京想在美國國務卿布林肯會見習近平之際，採取心理戰術吸引美方注意，從而發出一個訊息，即在緊張局勢失控之前，美國應該放棄對台灣的支持和在亞洲推進防禦活動。」