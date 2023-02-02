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疑中國間諜氣球飄美上空 國防部追蹤「建議不擊落 」

記者顏伶如／即時報導
美國北部發現疑似中國的間諜氣球，五角大廈發言人萊德表示暫不擊落，以免升高與中國的緊張。（美聯社）
美國北部發現疑似中國的間諜氣球，五角大廈發言人萊德表示暫不擊落，以免升高與中國的緊張。（美聯社）

國家廣播公司(NBC)報導，兩名美國官員及一名資深國防官員指出，美軍過去幾天密切監控在美國北部飄盪的一個疑似中國間諜氣球，軍方及國防將領曾經討論是否將其擊落。

五角大廈發言人萊德(Pat Ryder)表示：「美國政府發現這個高海拔監測氣球之後便一直追蹤，氣球目前正飄在美國大陸上空。」萊德說：「我們持續追蹤並密切監控動態。」

萊德說，氣球被偵測到第一時間，美國政府立即採取行動，保護機密資料不被搜集。

報導指出，來自阿留申群島(Aleutian Islands)的這個高海拔氣球1日在蒙大拿州比靈斯(Billings)上空被發現，氣球是在穿越加拿大之後，飄到蒙大拿州上空；一名資深國防官員說，氣球現在仍在美國領土上空，但拒絕透露具體位置。

正在菲律賓出差的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，1日召集包括參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)在內的軍方將領及國防高層官員開會。北美航太防衛司令部(North American Aerospace Defense Command，NORAD)司令范赫克(Glen VanHerck)等指揮官也出席會議。

報導指出，軍事將領在會中討論中國平流層氣球(stratospheric balloon)的威脅程度，以及美國可能的因應選項；討論最後決定「不建議」以動能方式擊落，因為殘骸散落可能威脅到地面民眾的安全。

五角大廈官員也已將所有選項呈報給拜登總統。一名資深政府官員證實，拜登已經聽取中國間諜氣球的簡報，也收到不要將氣球擊落的「強烈建議」。這名官員說，類似狀況過去幾年都曾出現，拜登政府上台之前就曾發生，「我們立即行動，保護敏感資料」。

拜登2日下午在白宮面對記者詢問有關中國間諜氣球事件並未評論。

資深國防官員則說，軍方評估認為，從空中情報搜集及中國能夠如何使用資料等角度來看，這個氣球附加價值頗為有限，「但我們還是盡一切所能，避免敏感訊息遭到外國搜集」。官員說，從海拔高度看來，這個氣球不會影響民航安全。

美國北部發現疑似中國的間諜氣球，已經滯留幾天，但國防部決定暫不擊落，以免升高與中...
美國北部發現疑似中國的間諜氣球，已經滯留幾天，但國防部決定暫不擊落，以免升高與中國的緊張。國防部也不證實媒體拍攝到的照片是否就是該間諜氣球。（美聯社）

拜登 間諜 五角大廈

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