「保護美國國安利益」TikTok不具說服力 美仍擬封殺

TikTok於1月30日證實，執行長周受資已經同意3月23日赴眾議院能源暨商業委員會作證。眾議院外交事務委員會計劃本月表決封殺TikTok法案。美聯社

聯邦眾議院 中國問題特別委員會共和黨籍主席蓋拉格的發言人表示，蓋拉格與影音分享平台TikTok 代表會面，討論TikTok的美國數據安全計畫後，仍打算提出在美全面禁止TikTok法案。

路透報導，蓋拉格（Mike Gallagher）與TikTok美洲公共政策負責人貝克曼（Michael Beckerman）為首的代表會面後，發言人鄧恩（Jordan Dunn）表示，蓋拉格「感謝他們花時間相見，但認為他們的論述不具說服力」。

鄧恩表示，蓋拉格「仍計劃未來幾週提出他與克利希納莫迪（Raja Krishnamoorthi）眾議員一起草擬的法案」。

貝克曼在致路透聲明中表示，TikTok希望「了解更多沒有在這項全面性計畫中處理的蓋拉格議員特定關切」。

他表示，TikTok希望能向蓋拉格再進行一場簡報，「因為很難在一場簡短會談中，就已經醞釀兩年的國安提案進行實質性的深入說明」。

路透檢視TikTok所提「保護美國國家安全利益」（Protecting U.S. National Security Interests）簡報資料，內容詳述這個應用程式對確保超過1億美國用戶數據安全所做的努力。

擔心美國用戶個資被傳到北京 ，美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States）2020年下令中國科技公司字節跳動（ByteDance）分拆TikTok業務。

過去3年，TikTok尋求向華府保證美國公民個資不會外洩、TikTok的內容不會被中國共產黨或任何受到北京影響人士操縱。

TikTok於1月30日證實，執行長周受資已經同意3月23日赴眾議院能源暨商業委員會作證。眾議院外交事務委員會計劃本月表決封殺TikTok法案。