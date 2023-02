「保護美國國安利益」TikTok不具說服力 美仍擬封殺

TikTok於1月30日證實,執行長周受資已經同意3月23日赴眾議院能源暨商業委員會作證。眾議院外交事務委員會計劃本月表決封殺TikTok法案。美聯社

聯邦眾議院 中國問題特別委員會共和黨籍主席蓋拉格的發言人表示,蓋拉格與影音分享平台TikTok 代表會面,討論TikTok的美國數據安全計畫後,仍打算提出在美全面禁止TikTok法案。

路透報導,蓋拉格(Mike Gallagher)與TikTok美洲公共政策負責人貝克曼(Michael Beckerman)為首的代表會面後,發言人鄧恩(Jordan Dunn)表示,蓋拉格「感謝他們花時間相見,但認為他們的論述不具說服力」。

鄧恩表示,蓋拉格「仍計劃未來幾週提出他與克利希納莫迪(Raja Krishnamoorthi)眾議員一起草擬的法案」。

貝克曼在致路透聲明中表示,TikTok希望「了解更多沒有在這項全面性計畫中處理的蓋拉格議員特定關切」。

他表示,TikTok希望能向蓋拉格再進行一場簡報,「因為很難在一場簡短會談中,就已經醞釀兩年的國安提案進行實質性的深入說明」。

路透檢視TikTok所提「保護美國國家安全利益」(Protecting U.S. National Security Interests)簡報資料,內容詳述這個應用程式對確保超過1億美國用戶數據安全所做的努力。

擔心美國用戶個資被傳到北京 ,美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)2020年下令中國科技公司字節跳動(ByteDance)分拆TikTok業務。

過去3年,TikTok尋求向華府保證美國公民個資不會外洩、TikTok的內容不會被中國共產黨或任何受到北京影響人士操縱。

TikTok於1月30日證實,執行長周受資已經同意3月23日赴眾議院能源暨商業委員會作證。眾議院外交事務委員會計劃本月表決封殺TikTok法案。