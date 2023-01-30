美中2025年開戰？胡錫進：美軍嚇唬不了中國

美中2025年開戰？胡錫進稱，美軍將領的目的是想嚇唬中國，攪亂中國的台海戰略和整個國家戰略。圖為去年8月新疆軍區庫爾幹邊防連巡邏分隊官兵攀爬「刀背山」。（新華社）

美國四星空軍上將米尼漢預言美國將在2025年與中國交戰，中國官方尚未正式回應，中國媒體人胡錫進表示，米尼漢的目的是想嚇唬中國、攪亂中國的台海戰略和整個國家戰略。他說，台海戰爭打不打，怎麼打，中國中國這邊說了算。

環球時報前總編輯胡錫進稱，中國切不要受美方大量資訊戰和政治人物圍繞台灣問題作秀的干擾，一定要沉住氣。「我們要有一個最基本的判斷：無論美台說什麼，搞什麼小動作，台灣當局斷不敢在未來幾年內宣布法理台獨，美國也不敢直接在台海主動挑起戰端。台海問題怎麼解決，何時解決，主動權完全在中國一邊」。

他說，中國主張和平實現祖國統一，但保留使用軍事手段的選項，這個大的立場一直沒有變。台海戰爭，在政治上，一定是和平統一的希望完全沒有了，而且美台製造台獨變本加厲，中國不得不打。從軍事上說，他作為一名老兵認為並且相信，解放軍 不打無準備之仗。

什麼叫有準備的解放台灣戰爭呢？他認為需要具備三個條件：

第一，中國的核彈 頭一定要達到一千枚以上。不是要把台海戰爭升級為核戰爭，而是中國有了一千枚核彈頭，美國就絕不敢動台海戰爭期間對華核訛詐的妄念，它就會相信，美軍屆時一旦參戰，解放軍將有充足的底氣把他們的參戰航母和軍隊照死裡打，參戰的美軍必全軍覆沒無疑。因此美國捲入戰爭的念頭就會提前受到沉重打擊，美方屆時參戰的意願就會被壓制到零附近。

第二，中國用於台海地區的常規軍力準備一定要形成壓倒性優勢。中國的導彈和航空炸彈儲備以及可以調動參戰的戰機總量都要超過美日台可以調動參戰力量的總和，而且後續每天生產補充導彈和航空炸彈的能力也要超過美日，甚至加上澳洲 ，確保中國在戰爭中每天打出去的總彈藥數量要絕對壓倒敵方的火力總規模。無論戰爭持續多久，中國的這種能力都需要保持後勁，不打折扣。

第三，中國需要有短時間內用常規炸彈完全覆蓋台灣島上軍用設施和軍民兩用戰略設施的能力。中國要能夠一天內對島內目標投射萬枚以上炸彈，必須遠遠超過美在伊拉克戰爭和科索沃戰爭的單日投彈量。要在最短時間內不僅摧毀台軍的戰鬥力，而且要在第一時間炸癱台灣的交通系統、供電系統以及廣播電視和互聯網等基礎設施，迅速摧毀台灣島內台獨勢力戰鬥下去的意志，實現島內的抵抗在美軍可能援助之前先行崩潰。

胡錫進稱，他非常希望台灣問題以和平方式解決。他是見過兩場戰爭的，不打仗對老百姓最好，戰爭會開啟各種風險和不確定性。但是他相信，一旦中國迫不得已開啟解放台灣戰爭，應該就是他說的這個樣子。他還相信，如果中國做好了上述充分準備，戰爭最終得以避免的可能性反而更高，實現和平統一的機率將大幅增加。

他說，萬一不得不戰，他無法想像台軍可以拖上十幾天一個月，那樣的台海戰爭不會有。20年前他在台灣問一名老兵，台軍能夠抵抗的時間將會「以小時計」。

胡錫進說，米尼漢和他的將軍同僚們不要想用輿論戰嚇唬中國，他們如果想通過渲染「戰爭將至」來爭取更多軍費，也需要做得更聰明些。不斷推演台海戰爭，強調兩邊的礪兵秣馬，他們最終只能把自己搞進死胡同，並且自取其辱。