我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準備退休前...可以擴大社安金福利的6種方法

專家:槍案不是亞裔問題 在美愈久愈易用槍解決不滿

歐盟將資助中國政策研究 開放全球學者申請

中央社布魯塞爾26日專電
歐盟執委會宣布成立針對中國各領域研究的獎助計畫，希望集結全球智庫和大學專精中國政策的學者。圖為去年歐盟執委會主席馮德萊恩在中歐峰會。（歐新社）
歐盟執委會宣布成立針對中國各領域研究的獎助計畫，希望集結全球智庫和大學專精中國政策的學者。圖為去年歐盟執委會主席馮德萊恩在中歐峰會。（歐新社）

歐盟執委會宣布成立針對中國各領域研究的獎助計畫，希望集結全球智庫和大學專精中國政策的學者，每期提供6至12個月研究經費。

歐盟執委會（European Commission）25日宣布這項中國研究獎助計畫（Fellowship Programme on China），希望與歐洲及其他地區專長中國議題的智庫和大學強化策略性合作。

執委會指出，計畫目標在於深化對中國的專精知識，協助執委會理解中國，並透過計畫集結以政策為導向的研究者，領域包括中國政治、社會、經濟、數位、環境及氣候，以及安全或歷史等議題。

中國記者在26日新聞簡報會上詢問歐盟成立針對中國研究計畫的動機，執委會發言人表示，中國的重要性不言自明，是歐盟的夥伴和競爭者，亦即進行研究是很合理的事。

這項研究獎助計畫將交由執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）任內設置的顧問單位「激發、辯論、參與和加速行動」（Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action，簡稱IDEA）執行。單位功能是提供范德賴恩關於核心優先事務，包括地緣政治議題的構想和方案。

執委會表示，每期獎助計畫將提供最多15位研究者，研究期間6至12個月不等，希望吸引具全球性成就的中國議題專精研究者參與。

歐盟

上一則

「他們一生都有心理創傷」高齡兇手濫殺 亞裔社區恐慌

延伸閱讀

歐盟晶片外交 納入台灣南韓

歐盟晶片外交 納入台灣南韓
烏貪腐恐動搖西方支持…澤倫斯基肅貪 高官接連請辭

烏貪腐恐動搖西方支持…澤倫斯基肅貪 高官接連請辭
對烏克蘭的支持排第一 歐盟再軍援5.45億 總數達36億歐元

對烏克蘭的支持排第一 歐盟再軍援5.45億 總數達36億歐元
中國放軟身段重返國際 關鍵在如何贏得信任

中國放軟身段重返國際 關鍵在如何贏得信任

熱門新聞

蒙市大規模槍擊屠殺造成10死10傷，兇嫌與被害人皆為華人，圖為現場照片。(取材自推特)

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

2023-01-23 15:38
槍擊案發生後，聞訊趕到的救援人員將傷者送往附近醫院搶救。(路透)

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

2023-01-23 10:41
學貸網站「法蘭克」創辦人賈維斯。(取自領英)

摩根大通買下學貸網 發現400萬假帳戶 告上27歲女賣主

2023-01-22 10:04
谷歌母公司Alphabet也加入科技業裁員大潮。(歐新社)

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

2023-01-20 17:52
加州兩處農場發生7死槍案，槍手及死者都是華人，67歲的嫌犯遭警方壓制逮捕。路透

加州半月灣2農場連爆槍擊 華人7死 67歲華人嫌犯落網

2023-01-24 01:30
剛發生命案的加州蒙市「舞星」舞社是華人休閒社交形態的縮影之一。(美聯社)

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

2023-01-25 09:26

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍
搏鬥全程公布 蒙市槍手闖舞廳 華裔勇士速奪槍

搏鬥全程公布 蒙市槍手闖舞廳 華裔勇士速奪槍
路州女大生酒後搭順風車遭性侵 丟包路邊被撞斃

路州女大生酒後搭順風車遭性侵 丟包路邊被撞斃
加州州長家訪奪槍華裔勇士 網：怎麼進屋沒脫鞋？

加州州長家訪奪槍華裔勇士 網：怎麼進屋沒脫鞋？