歐盟將資助中國政策研究 開放全球學者申請

歐盟執委會宣布成立針對中國各領域研究的獎助計畫，希望集結全球智庫和大學專精中國政策的學者。圖為去年歐盟執委會主席馮德萊恩在中歐峰會。（歐新社）

歐盟 執委會宣布成立針對中國各領域研究的獎助計畫，希望集結全球智庫和大學專精中國政策的學者，每期提供6至12個月研究經費。

歐盟執委會（European Commission）25日宣布這項中國研究獎助計畫（Fellowship Programme on China），希望與歐洲及其他地區專長中國議題的智庫和大學強化策略性合作。

執委會指出，計畫目標在於深化對中國的專精知識，協助執委會理解中國，並透過計畫集結以政策為導向的研究者，領域包括中國政治、社會、經濟、數位、環境及氣候，以及安全或歷史等議題。

中國記者在26日新聞簡報會上詢問歐盟成立針對中國研究計畫的動機，執委會發言人表示，中國的重要性不言自明，是歐盟的夥伴和競爭者，亦即進行研究是很合理的事。

這項研究獎助計畫將交由執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）任內設置的顧問單位「激發、辯論、參與和加速行動」（Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action，簡稱IDEA）執行。單位功能是提供范德賴恩關於核心優先事務，包括地緣政治議題的構想和方案。

執委會表示，每期獎助計畫將提供最多15位研究者，研究期間6至12個月不等，希望吸引具全球性成就的中國議題專精研究者參與。