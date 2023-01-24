新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

蒙市槍擊案越華裔槍手陳友艮(Huu Can Tran，音譯)成為過去十年裡美國大規模槍擊案最年長兇嫌。圖為特警隊搜查陳友艮駕駛的白色廂型車。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)報導分析，加州洛杉磯郡蒙特利公園市 (Monterey Park)「舞星」(Star Dance)舞蹈社槍擊 案越華裔 槍手陳友艮(Huu Can Tran，音譯)，72歲高齡的個人背景與近年來美國槍擊案兇嫌年輕化的趨勢明顯相反，陳友艮也成為過去十年裡美國大規模槍擊案最年長兇嫌。專家指出，這起案件是否對其他年長者引發模仿效應，值得關注。

陳友艮21日晚間除夕夜在以華人為主的社區舞廳開槍，受害死亡人數累計已達11人。警方22日證實，案發後陳友艮在車內飲彈自盡，犯案動機目前警方仍在調查中。

根據洛克菲勒研究所(Rockefeller Institute)統計，1966年至2020年間發生的大規模槍擊案，槍手年紀平均33歲，但近幾年美國槍擊案件則有槍手年輕化的趨勢，某些兇嫌為21歲，甚至未滿21歲。

犯罪司法學教授彼得森(Jillian Peterson)接受紐約時報訪問時說，大規模槍擊案的槍手大致可區分為兩大類，第一類是40歲左右的嫌犯，犯案類型以職場槍擊為主，另一類則人數較多，兇嫌包括18歲、19歲、20歲或21歲年輕人，「這群人似乎受到社會當中所瀰漫的一股殺人氣氛所傳染」。

舊金山半島聖海岸城市半月灣(Half Moon Bay)23日發生連續槍擊案，已落網兇嫌為67歲華裔男子趙春利(Zhao Chunli，音譯)。彼得森接受新聞周刊訪問時分析，以目前統計數據來看，年長者成為大規模槍擊案兇嫌的案例極為罕見，因此很難從這兩起案件當中，推測是否有病理學方面的關聯，如同學者專家對年輕、中年槍手的背景調查一樣。但她表示，陳友艮犯案動機仍有待調查，不過案發之前他可能已經出現某些精神變態(psychosis)或心理健康問題的跡象。

彼得森說，值得注意的是，其他年長者看到蒙市槍擊案之後是否引發模仿效應。她舉例說，在年輕兇嫌之間便經常可以發現犯下槍擊屠殺的「傳染效應」(contagion effect)的影響，年輕人看到其他年輕槍手作案之後也跟著犯案，想為自己製造成名效果。