加州3天內第3起大規模槍擊 18歲奧克蘭男身亡

美國加州繼洛杉磯郡蒙特瑞公園市濫射事件與聖馬特奧郡半月灣市發生槍擊事件後，奧克蘭市警方稱23日晚間也發生了槍擊案，造成7人受傷與1人死亡。(取材自推特@officer_Lew)

CNN報導，加州 繼洛杉磯郡蒙特利公園市濫射事件與聖馬特奧郡半月灣市發生槍擊 事件後，奧克蘭 市（Oakland, 又譯屋崙）警方稱23日晚間也發生了槍擊案，造成7人受傷與1人死亡。

根據報導，奧克蘭槍擊案是加州在3天內發生的第三起大規模槍擊案（mass shooting）。奧克蘭警局（Oakland Police Department）在聲明指出，晚間6時剛過，員警就被派往麥克阿瑟大道（Macarthur Boulevard ）的5900街區，要調查「ShotSpotter」槍擊監測系統發出的警報。

當員警抵達現場時，雖然發現了「數個彈殼」，卻沒有找到受害人，但在調查過程掌握到數人之間發生過槍擊。多家醫院隨後開始通知警方，他們已經收治了多位遭到開槍打傷的患者，並稱這些人自行前往醫院進行治療。

警方指出，7名傷者情況穩定。當地媒體KTVU報導，家屬已指認唯一死亡的受害人是18歲的納瓦羅（Mario Navarro）。案發地點據報是一間加油站。一些目擊者告訴員警，當時正在拍攝音樂影像，槍聲就響起了，但目前還沒有關於導致槍擊事件情況的立即訊息。