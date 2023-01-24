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影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

中央社／舊金山23日電
北加州灣區今天再傳槍擊案，1人死亡7人受傷。（取材自推特）
北加州灣區今天再傳槍擊案，1人死亡7人受傷。（取材自推特）

加州灣區今天再傳槍擊案，東灣奧克蘭一處社區內的加油站晚間傳出槍響，目前得知1人死亡、另有7人受傷。

灣區媒體KTVU FOX 2和ABC7報導，奧克蘭（Oakland）警方表示有數人發生槍戰，警方趕赴現場看見彈殼，但一開始並未發現有人傷亡。

根據警方後來掌握，數人受傷後自行前往各地醫院，目前得知7人狀況穩定，有1人死亡，死者身分尚未公布。

媒體報導這是奧克蘭警方今年不到1個月來，調查的第6起兇殺案。奧克蘭警方提供1萬美元懸賞金追緝嫌犯。

今天加州灣區一連傳出兩起槍擊案，下午太平洋沿岸城市半月灣（Half Moon Bay）才發生農民射殺同事的悲劇，這起事件造成7人死亡。

奧克蘭 灣區 加州

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