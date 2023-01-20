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法媒：北京研擬經濟孤立對策 因應侵台國際制裁

中央社巴黎20日專電

法媒「情報在線」獲中國學界消息證實，曾吹捧明清時期「閉關鎖國」政策的新任中國社科院院長高翔，在國家主席習近平授意下，召集歷史與經濟學者，研究侵台後如何因應國際制裁帶來的經濟孤立。

法國情資數位媒體「情報在線」（Intelligence Online）今天報導指出，中國國家主席習近平對台企圖愈加明顯，去年12月指派有宣傳背景的歷史學者高翔出任中國社會科學院院長，可視為習近平想要掌控台灣的最新架構布局。

「情報在線」寫道，中國最高智囊機構社會科學院的角色非常特殊，專門在鋪設並為中國共產黨的意識形態定調；社科院研究員都必須與共產黨高階公務員保持緊密聯繫。

高翔曾任中央網絡安全和信息化領導小組辦公室副主任，並於2016年至2017年間擔任福建省宣傳部部長，熟稔台海宣傳議題。由此可看出習近平企圖增加與學術界的合作，利用研究能力為共產黨服務。

文章分析，習近平持續關注並研究台灣議題，希望社科院可以更進一步與中共中央宣傳部在台灣議題上合作，以沙盤推演各種意外狀況，「其中最大的不確定因素就是武力侵台後，國際祭出大規模制裁，企圖讓中國深陷經濟孤立時所帶來的後果」。

去年8月，高翔領導的中國歷史研究院發表文章為清政府的「閉關鎖國」政策平反。他在萬字長文中稱，清政府當時鎖國不僅為了「維護小農業和家庭手工業的自給自足經濟」，更是為了防禦侵略者，具國家安全意味。

「情報在線」揭露，高翔之所以撰寫這份引起學、政界關注和批評的報告，就是因為去年春天曾接到習近平親自指示，希望他分析明、清帝國時期面對西方侵略、殖民，為保護國家利益與主權而採取長時間「閉關鎖國」的各項優點。

不具名的學界消息來源向「情報在線」證實，高翔更接獲指示，正召集一群歷史與經濟研究者，繼續研究中國如何因應經濟孤立的相關衝擊。

報導指出，歷史學者的任務是幫政府未來恐怕必須經濟封閉的選擇找解套說詞；經濟學家的任務則是制定緊急時期策略，好讓中共政權即使面對「自己造成與國際迫使的孤立」，也能依據中國現在的經濟體系特色，繼續保持良好的繁榮發展。

「情報在線」為專門報導國家級情資的新聞網，關注政治、經濟與科技情報，報導常引發國際效應，包括揭發法國水泥巨擘拉法基集團（Lafarge SA）疑似收受伊斯蘭國資助、美國軍事承包商祕密收購以色列惡意軟體「飛馬」開發者NSO集團等，日前也揭露中國在巴黎非法警察局鎖定台灣教育部海外華語學校。

習近平 共產黨 中共

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