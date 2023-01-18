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國務院：布林肯預定下月訪北京

記者張文馨／華盛頓即時報導
國務卿布林肯（Antony Blinken）。 歐新社
國務卿布林肯（Antony Blinken）。 歐新社

國務院發言人普萊斯（Ned Price）18日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）預定下月出訪北京。

美國媒體Politico日前率先報導，布林肯擬於2月5日至6日訪中，會晤中國外交部長秦剛；多家外媒跟進，美國有線電視新聞網（CNN）和路透均引述匿名官員報導，布林肯將於6日會晤秦剛；始終未獲得國務院證實。

普萊斯說，布林肯期待下月的訪中行，美中仍在協調具體規畫，以確保這趟旅行是具建設性的、富有成效的，以及實質性的；他並未公布確切日期。

法廣（RFI）報導，由於拜登政府對中態度強硬，幾乎不用期待布林肯此行能在美中關鍵摩擦領域取得突破。

中國外交部發言人汪文斌17日答覆記者詢問表示，歡迎布林肯來訪，中美雙方正在溝通具體安排。

汪文斌表示，中方始終按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處，與合作共贏三原則看待和發展中美關係；也希望美方樹立正確的認知，堅持對話而非對抗、雙贏而非零和，同中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

路透報導，布林肯將是4年多來首位訪問中國的國務卿；2018年10月，時任國務卿龐培歐（Mike Pompeo）在北京會晤中方外長王毅。

當時美中貿易戰火已起，加上副總統潘斯（Mike Pence）公開抨擊中國，雙邊關係緊張，龐培歐在中國停留不到一天時間，會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國國務委員兼外交部長王毅，並未見到習近平。

布林肯 國務卿 國務院

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