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拜登2月7日發表「國情咨文」演說

岸田文雄訪白宮 美日領袖將聚焦安全經濟

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登總統（右）13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄（左），這是岸田文雄首次以首相身分訪美。華盛頓記者張文馨／攝影
拜登總統（右）13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄（左），這是岸田文雄首次以首相身分訪美。華盛頓記者張文馨／攝影

拜登總統13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄，這是岸田文雄首次以首相身分訪美，預計兩人會談將聚焦在安全和經濟等議題，白宮表示，會後將發布聯合聲明。

岸田文雄13日上午先與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在副總統官邸共進早餐，接著赴白宮與拜登舉行雙邊會談。

拜登在橢圓辦公室對岸田文雄表示，讚許日本歷史性地增加防衛支出，以及承諾在經濟和安全事務上緊密合作的決定；日本政府上月預計在未來5年大幅提高防衛支出，至2027年度，防衛經費將達日本國內生產總值2%，預計規模為40兆到43兆日圓（約3128萬美元至3363萬美元）。

岸田文雄表示，日美共享民主法治等基礎價值，如今兩國在全球舞台上扮演的角色益發重要。

岸田文雄抵達白宮前，場外有民眾舉牌陳情，要求岸田文雄釋放因撞死2名日本公民而遭判3年刑期的海軍軍官阿爾科尼斯（Ridge Alkonis）；美聯社報導，阿爾科尼斯家人主張，他在駕駛過程中失去意識撞上兩名日本公民，拜登政府正試圖與日本政府研商解決方案。

在美日領袖會談之前，美日外長和防長已經先舉行俗稱「2+2」的安保諮商會議，共同宣布將駐紮在沖繩的美軍陸戰隊改編為具有情報、偵監、反艦和運輸能力的「陸戰隊濱海作戰團」；國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，雙方同意「中華人民共和國是美日及盟友面對的最大戰略挑戰」，會中討論解放軍在東海、台海和南海的破壞穩定行徑。

拜登總統13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄，這是岸田文雄首次以首相身分訪美。...
拜登總統13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄，這是岸田文雄首次以首相身分訪美。華盛頓記者張文馨／攝影
日本首相岸田文雄抵達白宮前，場外有民眾舉牌陳情，要求岸田文雄釋放因撞死2名日本公...
日本首相岸田文雄抵達白宮前，場外有民眾舉牌陳情，要求岸田文雄釋放因撞死2名日本公民而遭判3年刑期的海軍軍官阿爾科尼斯（Ridge Alkonis）。華盛頓記者張文馨／攝影
拜登總統13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄，這是岸田文雄首次以首相身分訪美。...
拜登總統13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄，這是岸田文雄首次以首相身分訪美。華盛頓記者張文馨／攝影
拜登總統13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄，這是岸田文雄首次以首相身分訪美。...
拜登總統13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄，這是岸田文雄首次以首相身分訪美。華盛頓記者張文馨／攝影

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