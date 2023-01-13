岸田文雄訪白宮 美日領袖將聚焦安全經濟

拜登總統（右）13日在白宮南草坪歡迎日本首相岸田文雄（左），這是岸田文雄首次以首相身分訪美。華盛頓記者張文馨／攝影

拜登 總統13日在白宮南草坪歡迎日本 首相岸田文雄 ，這是岸田文雄首次以首相身分訪美，預計兩人會談將聚焦在安全和經濟等議題，白宮表示，會後將發布聯合聲明。

岸田文雄13日上午先與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在副總統官邸共進早餐，接著赴白宮與拜登舉行雙邊會談。

拜登在橢圓辦公室對岸田文雄表示，讚許日本歷史性地增加防衛支出，以及承諾在經濟和安全事務上緊密合作的決定；日本政府上月預計在未來5年大幅提高防衛支出，至2027年度，防衛經費將達日本國內生產總值2%，預計規模為40兆到43兆日圓（約3128萬美元至3363萬美元）。

岸田文雄表示，日美共享民主法治等基礎價值，如今兩國在全球舞台上扮演的角色益發重要。

岸田文雄抵達白宮前，場外有民眾舉牌陳情，要求岸田文雄釋放因撞死2名日本公民而遭判3年刑期的海軍軍官阿爾科尼斯（Ridge Alkonis）；美聯社報導，阿爾科尼斯家人主張，他在駕駛過程中失去意識撞上兩名日本公民，拜登政府正試圖與日本政府研商解決方案。