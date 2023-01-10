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布林肯即將訪中 北京卻拒絕美中防長對話

國際組／即時報導
國防部長奧斯丁（左）與中國國防部長魏鳳和（右）去年11月在柬埔寨會談。（取自國防部網站）
國防部長奧斯丁（左）與中國國防部長魏鳳和（右）去年11月在柬埔寨會談。（取自國防部網站）

美國之音10日報導，自美中軍機上個月底在南海發生危險逼近事件後，近日北京拒絕了雙方國防部長通話討論避免衝突的建議。

國務卿布林肯數周後將啟程訪問中國，中方卻擺出冷落美方的態度。

報導說，美國外交消息人士稱，國防部長奧斯丁和中國國防部長魏鳳和近日通話的建議被取消，因為北京拒絕參加。

國防部發言人梅納斯表示，奧斯丁上次與魏鳳和交談是在去年11月。

美方表示，上個月一架解放軍機在南海上方國際空域進入一架美國空軍飛機6公尺範圍內，迫使美方飛機採取迴避動作，以避免碰撞。事後美國政府向中方提出交涉，中方則反控是美軍偵察機危險接近共機。

奧斯丁去年11月與魏鳳和會面時，曾提到美中雙方有必要改善危機溝通，並點出解放軍機的危險行為。

由於布林肯預計數周後前往中國，國務院發言人普萊斯說，布林肯與中方官員的會談將包括「競爭影響的領域，兩國關係在這些領域可能變得更加敵對，也涉及能夠確保負責任管理這些領域的方法，但也包括能夠尋求甚至加強合作的領域」。

外界認為魏鳳和將在3月退休，由中共中央軍委新成員李尚福接任。李尚福是前中央軍委裝備發展部部長，管理中國軍方的現代化，並在2018年9月因購買俄羅斯軍事產品而受到美國制裁。

港媒曾分析，中共20大公布的中央軍委4名委員中，李尚福排名第一，今年3月「兩會」後勢必接替魏鳳和擔任國務委員、國防部部長，中方此舉大有向美國「示威」之意。

文章指出，李尚福是史上首位遭美國制裁的解放軍上將，由李尚福擔任防長，無疑是向美「示威」，華府也許會感到被冒犯。

國防部 布林肯 解放軍

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