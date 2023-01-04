議長投票時歐凱秀與蓋茨、戈薩交頭接耳 網友熱議

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)在議場被媒體拍到與共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)磋商。(美聯社)

眾院議長選舉3日投票時，民主黨 籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀 (Alexandria Ocasio-Cortez)在議場內被媒體拍到分別與反對眾院共和黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy)的共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)、亞利桑那州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)磋商，引起網路熱議，某些網友在推特徵求懂得唇語的專家幫忙破解交談內容。歐凱秀事後答覆媒體詢問時說，談話重點是表明民主黨不會對麥卡錫出手相救。

歐凱秀為民主黨進步派指標人物，蓋茨與戈薩為共和黨極右派陣營，位於政治光譜兩個極端，交頭接耳內容是否與議長選舉有關，引起網友好奇。志在成為新任眾院議長的眾院老將麥卡錫，面臨黨內保守派陣營聯手杯葛下，3日總共三輪投票都無法達到218票當選門檻。

媒體記者拍到歐凱秀分別與蓋茨、戈薩交談，引起網路熱議。第一輪投票投票結束，歐凱秀便被拍到與蓋茨站著講話，不久之後歐凱秀則與戈薩坐著交談。

What happened here? Can anyone read lips? pic.twitter.com/r7PR3Srcyg — MeidasTouch (@MeidasTouch) 2023年1月3日

this is quite the conversation pic.twitter.com/ns8arkHdT4 — Aaron Rupar (@atrupar) 2023年1月3日

歐凱秀與戈薩並肩而坐，兩人神情輕鬆，歐凱秀頻頻點頭，尤其引發推特網友關注。戈薩2021年11月曾在推特發布一支日本動漫改編的惡稿短片，以電腦合成顯示戈薩持劍擊殺歐凱秀。這支以「移民的攻擊」為標題的短片，後來遭到推特加註「仇恨行為」警語並且限流。

歐凱秀回答網路媒體「攔截」(The Intercept)詢問時說，當時蓋茨過來向她透露，麥卡錫正以「有辦法跟民主黨達成協議並當上眾院議長」的理由對共和黨同僚施壓。

歐凱秀受訪時表示，她回答蓋茨說，民主黨對麥卡錫絕對不會出手相救。她對「攔截」網站說：「麥卡錫對共和黨人說，他有辦法說服民主黨人離席，好讓過關門檻的票數得以降低。」她說：「我查證之後對他說，民主黨絕對不會這麼做。」

歐凱秀接受Semafor新聞網站訪問時則說，戈薩前來詢問民主黨是否會以離席以降低當選門檻的方式，協助麥卡錫當上議長。她說，回答戈薩的內容跟答覆蓋茨的詢問一樣，都是說明民主黨不會幫忙麥卡錫。

戈薩3日在推特發文寫道，與歐凱秀交談內容是「以往眾院議長權利過於龐大，導致眾議員在議會辯論過程中可以發揮的角色受到限縮」。

歐凱秀回答美國廣播公司(ABC)詢問表示，絕對不會以離席的方式讓麥卡錫的爭取議長之路變得順利。她表示，心目中支持的議長人選是眾院民主黨領袖、紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)。