我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

議長投票時歐凱秀與蓋茨、戈薩交頭接耳 網友熱議

庇護客危機再起 紐約市長亞當斯求助聯邦

議長投票時歐凱秀與蓋茨、戈薩交頭接耳 網友熱議

記者顏伶如／即時報導
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)在議場被媒體拍到與共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)磋商。(美聯社)
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)在議場被媒體拍到與共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)磋商。(美聯社)

眾院議長選舉3日投票時，民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)在議場內被媒體拍到分別與反對眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)的共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)、亞利桑那州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)磋商，引起網路熱議，某些網友在推特徵求懂得唇語的專家幫忙破解交談內容。歐凱秀事後答覆媒體詢問時說，談話重點是表明民主黨不會對麥卡錫出手相救。

歐凱秀為民主黨進步派指標人物，蓋茨與戈薩為共和黨極右派陣營，位於政治光譜兩個極端，交頭接耳內容是否與議長選舉有關，引起網友好奇。志在成為新任眾院議長的眾院老將麥卡錫，面臨黨內保守派陣營聯手杯葛下，3日總共三輪投票都無法達到218票當選門檻。

媒體記者拍到歐凱秀分別與蓋茨、戈薩交談，引起網路熱議。第一輪投票投票結束，歐凱秀便被拍到與蓋茨站著講話，不久之後歐凱秀則與戈薩坐著交談。

歐凱秀與戈薩並肩而坐，兩人神情輕鬆，歐凱秀頻頻點頭，尤其引發推特網友關注。戈薩2021年11月曾在推特發布一支日本動漫改編的惡稿短片，以電腦合成顯示戈薩持劍擊殺歐凱秀。這支以「移民的攻擊」為標題的短片，後來遭到推特加註「仇恨行為」警語並且限流。

歐凱秀回答網路媒體「攔截」(The Intercept)詢問時說，當時蓋茨過來向她透露，麥卡錫正以「有辦法跟民主黨達成協議並當上眾院議長」的理由對共和黨同僚施壓。

歐凱秀受訪時表示，她回答蓋茨說，民主黨對麥卡錫絕對不會出手相救。她對「攔截」網站說：「麥卡錫對共和黨人說，他有辦法說服民主黨人離席，好讓過關門檻的票數得以降低。」她說：「我查證之後對他說，民主黨絕對不會這麼做。」

歐凱秀接受Semafor新聞網站訪問時則說，戈薩前來詢問民主黨是否會以離席以降低當選門檻的方式，協助麥卡錫當上議長。她說，回答戈薩的內容跟答覆蓋茨的詢問一樣，都是說明民主黨不會幫忙麥卡錫。

戈薩3日在推特發文寫道，與歐凱秀交談內容是「以往眾院議長權利過於龐大，導致眾議員在議會辯論過程中可以發揮的角色受到限縮」。

歐凱秀回答美國廣播公司(ABC)詢問表示，絕對不會以離席的方式讓麥卡錫的爭取議長之路變得順利。她表示，心目中支持的議長人選是眾院民主黨領袖、紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)。

歐凱秀 民主黨 麥卡錫

上一則

參眾兩院新國會議員背景多元 多州創下「史上第一人」

下一則

麥卡錫沒當選眾院議長別覺得丟臉…1856年曾投票133輪

延伸閱讀

川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長

川普為黨內「混亂」抨擊麥康諾趙小蘭夫婦 拒說是否仍挺麥卡錫選議長
眾議長選舉 麥卡錫3輪都未過關 百年最難堪

眾議長選舉 麥卡錫3輪都未過關 百年最難堪
麥卡錫沒當選眾院議長別覺得丟臉…1856年曾投票133輪

麥卡錫沒當選眾院議長別覺得丟臉…1856年曾投票133輪
世界晚報／放煙花上演「貓捉老鼠」 警方滅火器壓制

世界晚報／放煙花上演「貓捉老鼠」 警方滅火器壓制

熱門新聞

1月1日起，全美約有12州個人所得稅稅率調降，居民領薪時將有較多錢可拿到手。(路透)

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

2023-01-01 08:39
共和黨國會眾議員麥卡錫(中)在首輪議長投票時失利。(美聯社)

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

2023-01-03 17:05
紐約布魯克林街頭一處檢測站，市民等待檢測，最近確診病例增加。（Getty Images）

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

2023-01-02 08:25
一架中國軍機在南海上方國際空域，進入一架美國空軍飛機10呎（3公尺）範圍內。（路透）

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

2022-12-29 15:33
納稅人稅收級距(tax bracket)將有調整，對於2022年未獲加薪的民眾是好消息，可能被擠到能夠少繳一些稅的收入級別。(美聯社)

好消息 稅收將調整 今年沒漲工資的人因禍得福

2022-12-28 09:35
半數以上民眾自承買不起房子，房屋滯銷。圖為麻州西伍德市的公寓房待售。(美聯社)

55%美國人買不起現住的房子 1/4千禧世代準備永遠租房

2023-01-02 02:30

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命

搭郵輪遇惡浪「如撞上磚牆」 休士頓華女重傷喪命