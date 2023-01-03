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不滿國會暴亂 川普前親信嘆：我們看來像國內恐怖分子

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統顧問希克斯。（美聯社資料照片）
美國前總統顧問希克斯。（美聯社資料照片）

CNN與衛報2日報導，根據新釋出的美國眾議院國會暴亂案特別委員會所收集文件，川普在白宮任內的總統顧問希克斯（Hope Hicks）與伊凡卡時任幕僚長雷德福（Julie Radford）之間的簡訊交流顯示，她們對川普在2021年1月6日的行動感到憤怒，也認為往後的職涯因此受損。

據轉述，曾是川普親信的希克斯當天寫簡訊給雷德福，稱「在一天之內，他終結了每一個未來的機會，不包括在地方『驕傲男孩』（Proud Boys）分會的演講活動」，而我們所有沒有工作安排的人將永久失業，我好生氣跟難過，我們現在都看起來像國內恐怖分子了」。

希克斯隨後又寫道，「這讓我們都沒辦法就業了，像碰不得的（untouchable）一樣。天那，我真他X的瘋了」。雷德福則透過簡訊回覆，「我懂，就像沒機會找到工作」，並表明自己已經失去了Visa提供的工作議會，還稱Visa發來「爽約電郵」（blow off email）。

報導稱，兩人簡訊交流繼續討論到國會暴亂事件一個月前辭職的前戰略通訊主管葛瑞芬（Alyssa Farah Griffin）。希克斯告訴雷德福，「不是在小題大作，但我們都完蛋了（all f***ed），愛麗莎看上去像天才」。

希克斯 川普 Visa

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